https://ria.ru/20231225/orlova-1918028339.html

Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой

Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой - РИА Новости, 25.12.2023

Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой

Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:14

2023-12-25T19:14

2023-12-25T19:23

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*."Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — написала исполнительница.Певица пояснила, что вечеринка Ивлеевой была посвящена неизданным фото для мужского журнала Playboy, из-за чего был заявлен дресс-код "с фривольным подтекстом". При этом в приглашениях на вечеринку было указано, что степень обнаженности — "насколько вы можете себе это позволить". Гости постарались. "Думал ли кто-то, что это выльется в то, во что вылилось — конечно, нет. Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных", — подчеркнула артистка.Ольга Орлова заверила, что никто из гостей не хотел оскорбить ничьих чувств. И добавила, что все извлеки урок из этой ситуации.Телеведущая призналась, что больше не стала бы участвовать в подобных развлечениях.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20231224/ivleeva-1917740284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ольга орлова, анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, госдума рф, ксения собчак