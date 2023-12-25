https://ria.ru/20231225/orlova-1918028339.html
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой - РИА Новости, 25.12.2023
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой
Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:14
2023-12-25T19:14
2023-12-25T19:23
шоубиз
ольга орлова
анастасия ивлеева
знаменитости
новости шоу-бизнеса
госдума рф
ксения собчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824054818_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_44de45f3340bdc7ebe43da86b926f625.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*."Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — написала исполнительница.Певица пояснила, что вечеринка Ивлеевой была посвящена неизданным фото для мужского журнала Playboy, из-за чего был заявлен дресс-код "с фривольным подтекстом". При этом в приглашениях на вечеринку было указано, что степень обнаженности — "насколько вы можете себе это позволить". Гости постарались. "Думал ли кто-то, что это выльется в то, во что вылилось — конечно, нет. Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных", — подчеркнула артистка.Ольга Орлова заверила, что никто из гостей не хотел оскорбить ничьих чувств. И добавила, что все извлеки урок из этой ситуации.Телеведущая призналась, что больше не стала бы участвовать в подобных развлечениях.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20231224/ivleeva-1917740284.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824054818_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_f83db94d6a7ffb5c28a9494a432aefb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга орлова, анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, госдума рф, ксения собчак
Шоубиз, Ольга Орлова, Анастасия Ивлеева, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Госдума РФ, Ксения Собчак
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой
Певица Ольга Орлова извинилась за участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*.
«
"Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — написала исполнительница.
Певица пояснила, что вечеринка Ивлеевой была посвящена неизданным фото для мужского журнала Playboy, из-за чего был заявлен дресс-код "с фривольным подтекстом".
При этом в приглашениях на вечеринку было указано, что степень обнаженности — "насколько вы можете себе это позволить". Гости постарались.
«
"Думал ли кто-то, что это выльется в то, во что вылилось — конечно, нет. Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных", — подчеркнула артистка.
Ольга Орлова заверила, что никто из гостей не хотел оскорбить ничьих чувств. И добавила, что все извлеки урок из этой ситуации.
Телеведущая призналась, что больше не стала бы участвовать в подобных развлечениях.
Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак
, Филиппа Киркорова
, Лолиту Милявскую
, Диму Билана
и других звезд.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила
МВД, Роскомнадзор
и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России экстремистская организация
"Мне жаль": Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку в Москве