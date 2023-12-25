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Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой - РИА Новости, 25.12.2023
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Шоубиз
 
19:14 25.12.2023 (обновлено: 19:23 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/orlova-1918028339.html
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой - РИА Новости, 25.12.2023
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой
Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:14
2023-12-25T19:23
шоубиз
ольга орлова
анастасия ивлеева
знаменитости
новости шоу-бизнеса
госдума рф
ксения собчак
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*.&quot;Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше&quot;, — написала исполнительница.Певица пояснила, что вечеринка Ивлеевой была посвящена неизданным фото для мужского журнала Playboy, из-за чего был заявлен дресс-код "с фривольным подтекстом". При этом в приглашениях на вечеринку было указано, что степень обнаженности — "насколько вы можете себе это позволить". Гости постарались. &quot;Думал ли кто-то, что это выльется в то, во что вылилось — конечно, нет. Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных&quot;, — подчеркнула артистка.Ольга Орлова заверила, что никто из гостей не хотел оскорбить ничьих чувств. И добавила, что все извлеки урок из этой ситуации.Телеведущая призналась, что больше не стала бы участвовать в подобных развлечениях.Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20231224/ivleeva-1917740284.html
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ольга орлова, анастасия ивлеева, знаменитости, новости шоу-бизнеса, госдума рф, ксения собчак
Шоубиз, Ольга Орлова, Анастасия Ивлеева, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Госдума РФ, Ксения Собчак
Певица Орлова оправдалась за участие в "голой вечеринке" Ивлеевой

Певица Ольга Орлова извинилась за участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Ольга Орлова
Певица Ольга Орлова - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Ольга Орлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*.
«

"Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — написала исполнительница.

© @olgaorlova1311Скриншот сторис, опубликованной в соцсети Ольги Орловой
Скриншот сторис, опубликованной в соцсети Ольги Орловой
© @olgaorlova1311
Скриншот сторис, опубликованной в соцсети Ольги Орловой
Певица пояснила, что вечеринка Ивлеевой была посвящена неизданным фото для мужского журнала Playboy, из-за чего был заявлен дресс-код "с фривольным подтекстом".
При этом в приглашениях на вечеринку было указано, что степень обнаженности — "насколько вы можете себе это позволить". Гости постарались.
«

"Думал ли кто-то, что это выльется в то, во что вылилось — конечно, нет. Скажу лично от себя: конечно, на публичных людях лежит гораздо больше ответственности за то, что они делают, и спрос с них в сто раз выше, чем с остальных", — подчеркнула артистка.

Ольга Орлова заверила, что никто из гостей не хотел оскорбить ничьих чувств. И добавила, что все извлеки урок из этой ситуации.
Телеведущая призналась, что больше не стала бы участвовать в подобных развлечениях.
Вечеринка Ивлеевой прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ**.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Запрещенная в России экстремистская организация
Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
"Мне жаль": Ивлеева извинилась за "голую" вечеринку в Москве
24 декабря, 11:28
 
ШоубизОльга ОрловаАнастасия ИвлееваЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаГосдума РФКсения Собчак
 
 
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