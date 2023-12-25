https://ria.ru/20231225/marinka-1918034142.html

Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Марьинку

Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Марьинку - РИА Новости, 25.12.2023

Спецоперация, 25 декабря: ВС России освободили Марьинку

Об освобождении Марьинки, обновленных автоматах Калашникова для российской армии, украинском терроризме и новых обстрелах со стороны ВСУ — в материале РИА... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:39

2023-12-25T19:39

2023-12-25T20:07

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Об освобождении Марьинки, обновленных автоматах Калашникова для российской армии, украинском терроризме и новых обстрелах со стороны ВСУ — в материале РИА Новости.Освобождение МарьинкиПодразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в Донецкой народной республике, доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу."В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — сказал глава Минобороны. Он отметил, что за девять лет ВСУ создали в Марьинке мощнейший укрепрайон, соединенный подземными ходами, практически на каждой улице было укрепленное сооружение. "Что немаловажно, мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад, это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов", — отметил министр. Владимир Путин заявил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград, и поручил подготовить предложения по всем отличившимся. Участникам СВО продлили кредитные каникулыГлава государства подписал закон о продлении до конца 2024 года права участников спецоперации и членов их семей обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.Сейчас участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку и кредитные карты), оформленным до частичной мобилизации или начала участия в спецоперации. Обратиться за кредитными каникулами можно не позднее 31 декабря 2023-го. Они позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев.Кроме того, Путин подписал закон, по которому члены семей силовиков, погибших во время спецоперации, смогут в течение года получить единовременную социальную выплату на приобретение жилья.Украинский терроризмСледствие предъявило обвинение по 104 эпизодам совершения терактов начальнику главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову. Суд повторно заочно арестовал его, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.ФСБ России заявляла, что Буданов — организатор теракта на Крымском мосту, 21 апреля Лефортовский суд столицы выдал санкцию на его заочный арест.В начале октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение в терроризме Буданову, командующему ВВС Украины Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергею Бурденюку, причастным к более чем ста ударам дронов по территории России.В войска начнут поступать в обновленные АКПервая партия обновленных с учетом опыта СВО автоматов Калашникова АК-12 отправят в войска в январе 2024 года, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "Мы отработали с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12 <…>. Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным", — сказал он. В обновленной версии на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. Прицел оружия получил новый целик. На приклад АК-12 установили регулируемую щеку. Оружие получило новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.Обстрелы РоссииВСУ обстреляли Горловку в ДНР, в частности, применив по мирным жителям снаряды калибра 155 и 152 миллиметра. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию республики 42 раза, выпустив 139 различных боеприпасов.После прямого попадания украинского снаряда загорелся один из торговых центров в Горловке. Кроме того, боеприпас попал в многоквартирный дом. Есть погибшие и раненые.Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ хутора Марьино Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Есть двое пострадавших — у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", — написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, состояние пострадавших оценивают как средней степени тяжести. Брифинг Минобороны Как сообщили в Минобороны, потери ВСУ за сутки составили более 600 военнослужащих, российские подразделения уничтожили четыре единицы бронетехники и 14 гаубиц противника.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живую силу и военную технику в 113 районах. Средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов HIMARS, а также уничтожили 40 украинских дронов над ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областями.

https://ria.ru/20231225/ukraina-1917989208.html

https://ria.ru/20231225/nagrady-1918006481.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231225/pantsir-1917972070.html

https://ria.ru/20231224/vsu-1917750723.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

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