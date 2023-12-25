https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html

"Брешь в обороне ВСУ". Как освобождение Марьинки меняет ситуацию в Донбассе

"Брешь в обороне ВСУ". Как освобождение Марьинки меняет ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 25.12.2023

"Брешь в обороне ВСУ". Как освобождение Марьинки меняет ситуацию в Донбассе

Российские войска полностью взяли под контроль город Марьинку. Об этом сегодня на встрече с президентом России сообщил министр обороны Сергей Шойгу. О том, что... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:56

2023-12-25T19:56

2023-12-25T20:16

специальная военная операция на украине

донецк

красногоровка

сергей шойгу

владимир путин

марьинка (донецкая область)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Российские войска полностью взяли под контроль город Марьинку. Об этом сегодня на встрече с президентом России сообщил министр обороны Сергей Шойгу. О том, что это означает для фронта в целом, — в материале РИА Новости.Важное событиеБольшую часть населенного пункта российские войска освободили еще несколько недель назад, с середины декабря за ВСУ оставалось лишь несколько домов. В Марьинке, всего в 20 километрах от Донецка, велись тяжелые бои с лета 2022-го. А обстреливали столицу ДНР отсюда с 2014-го.Небольшой город (до спецоперации здесь жили около десяти тысяч человек) был крайне важен для всей линии обороны ВСУ.С 2014-го здесь прорыли многокилометровую систему окопов и тоннелей."Те сидят под землей — мы штурмуем снаружи. Для них огонь артиллерии нипочем. А вот для нас — осколки, ранения. <…> И приходится разбирать подвалы, чтоб выбить их. Потом закрепляемся на этих позициях — полуразобранных", — объяснял в июле боец с позывным Тишина в интервью РИА Новости. За службу тут он получил орден Мужества.Многоэтажную застройку захватили летом. Но оставался частный сектор."Тут сложно: открытое пространство. Любые подходы и точки пристреляны, ответка может в любой момент прилететь", — описывал ситуацию механик бронетранспортера с позывным Кот.Дальнейшие вариантыОсвобождение Марьинки открывает путь дальнейшему наступлению российских войск на Южнодонецком направлении — на запад, к Георгиевке, а затем к Курахово.Также это позволит занять высоты между самим городом и соседней Новомихайловкой. Выдавливание украинских подразделений из Марьинки обнажает северный фланг в треугольнике Новомихайловка — укрепрайон "Зверинец" — село Победа.Частично этот успех уже удалось развить: силы 68-го армейского корпуса заняли "Зверинец". Это особенно важно с учетом того, что параллельно российская армия пытается наступать на южных окраинах Новомихайловки.Еще одно направление, куда можно продвинуться, — на север, к Красногоровке.Спасти Донецк от обстрелов"Мы довольно существенно отодвинули работу артиллерии от Донецка, дальше на запад, это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов", — подчеркнул Сергей Шойгу.В свою очередь, говоря об особо отличившихся в боях военнослужащих, президент России поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона старшему лейтенанту Александру Трошину, участвовавшему в освобождении Марьинки."Он заслужил. Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, спасал своих боевых товарищей, технику. Воевал достойно. Он сам уничтожил пять танков и 23 бронемашины. Я не буду говорить про другие достижения", — сказал глава государства.А министр обороны добавил, что весомый вклад внесли военнослужащие 5-й бригады Первого армейского корпуса. Особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии — именно ее солдаты установили Знамя Победы над Рейхстагом в Великую Отечественную.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

донецк

красногоровка

марьинка (донецкая область)

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Нармания Давид

донецк, красногоровка, сергей шойгу, владимир путин, марьинка (донецкая область)