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Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки
Освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника, заявил президент России Владимир Путин во время встречи РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:03
2023-12-25T18:03
2023-12-25T18:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу."Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", - сказал Путин.В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС России полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике."Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали в разное время и на разных этапах", - сказал президент.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Донецк
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки и поблагодарил бойцов СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", - сказал Путин.
В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС России полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.
"Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали в разное время и на разных этапах", - сказал президент.
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