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Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 25.12.2023 (обновлено: 18:17 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/marinka-1918011624.html
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки
Освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника, заявил президент России Владимир Путин во время встречи РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:03
2023-12-25T18:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
владимир путин
донецк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу."Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", - сказал Путин.В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС России полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике."Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали в разное время и на разных этапах", - сказал президент.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир путин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Донецк
Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки

Путин поздравил Шойгу со взятием Марьинки и поблагодарил бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.
"Действительно, здесь, как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", - сказал Путин.
В ходе доклада Шойгу сообщил, что ВС России полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике.
"Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали в разное время и на разных этапах", - сказал президент.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВладимир ПутинДонецк
 
 
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