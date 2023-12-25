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Российская армия полностью освободила Марьинку - РИА Новости, 25.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 25.12.2023 (обновлено: 20:28 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/marinka-1918010838.html
Российская армия полностью освободила Марьинку
Российская армия полностью освободила Марьинку - РИА Новости, 25.12.2023
Российская армия полностью освободила Марьинку
Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:59
2023-12-25T20:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
донецк
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным."В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — рассказал глава Минобороны.Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ, подчеркнул Шойгу. По его словам, при освобождении Марьинки особо отличились бойцы 150-й дивизии.Президент, в свою очередь, отметил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград, и поручил министру обороны подготовить предложения по всем отличившимся.&quot;Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника&quot;, — заявил Путин.Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает Вооруженным силам дополнительные возможности."Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется", — уточнил президент.Российский лидер попросил передать слова благодарности всему личному составу, принимавшему участие в боях в разное время и на разных этапах.
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донецкая народная республика
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Доклад Шойгу об освобождении Марьинки
Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой народной республике, доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Донецк
Российская армия полностью освободила Марьинку

Министр обороны Шойгу: российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным.
«
"В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — рассказал глава Минобороны.

Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР.

Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ, подчеркнул Шойгу. По его словам, при освобождении Марьинки особо отличились бойцы 150-й дивизии.
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Президент, в свою очередь, отметил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград, и поручил министру обороны подготовить предложения по всем отличившимся.
«

"Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", — заявил Путин.

Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает Вооруженным силам дополнительные возможности.
"Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется", — уточнил президент.
Российский лидер попросил передать слова благодарности всему личному составу, принимавшему участие в боях в разное время и на разных этапах.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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