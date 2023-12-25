https://ria.ru/20231225/marinka-1918010838.html

Российская армия полностью освободила Марьинку

Российская армия полностью освободила Марьинку - РИА Новости, 25.12.2023

Российская армия полностью освободила Марьинку

Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:59

2023-12-25T17:59

2023-12-25T20:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

донецк

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным."В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка юго-западнее Донецка", — рассказал глава Минобороны.Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ, подчеркнул Шойгу. По его словам, при освобождении Марьинки особо отличились бойцы 150-й дивизии.Президент, в свою очередь, отметил, что участники взятия Марьинки достойны государственных наград, и поручил министру обороны подготовить предложения по всем отличившимся."Действительно, здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника", — заявил Путин.Шойгу добавил, что освобождение Марьинки ослабляет оборону ВСУ и дает Вооруженным силам дополнительные возможности."Взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор. Но это, конечно, вопрос и командиров на местах, и специалистов Генерального штаба, Министерства обороны. Это отдельная тема, но во всяком случае такая возможность на этом участке появляется", — уточнил президент.Российский лидер попросил передать слова благодарности всему личному составу, принимавшему участие в боях в разное время и на разных этапах.

https://ria.ru/20230618/marinka-1878988012.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Доклад Шойгу об освобождении Марьинки Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой народной республике, доложил Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. 2023-12-25T17:59 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, донецк