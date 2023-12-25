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Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России - РИА Новости, 25.12.2023
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11:04 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/manturov-1917875618.html
Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России
Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России
Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года превысит 46 триллионов рублей, также рост ожидается и в сегменте онлайн-торговли, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:04
2023-12-25T11:04
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года превысит 46 триллионов рублей, также рост ожидается и в сегменте онлайн-торговли, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Согласно данным Росстата, в прошлом году оборот розничной торговли составил 42,5 триллиона рублей. Таким образом, в этом году ожидается рост примерно на 8%."Как и по другим отраслям, здесь были менее оптимистичные прогнозы, в том числе с уходом в отрицательную зону. Но сейчас мы видим рост в сопоставимых ценах (за 10 месяцев) 5,5%. Можно прогнозировать, что годовой оборот розничной торговли (пока можно обозначить только в номинальных ценах) превысит 46 триллионов рублей", - отметил Мантуров."Получила развитие и онлайн-торговля, которая сегодня остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. Очевидно, ее объем превысит показатели прошлого года", - добавил он. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2022 году оборот составил 4,98 триллиона рублей.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России

Мантуров: оборот розничной торговли в РФ превысит 46 триллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года превысит 46 триллионов рублей, также рост ожидается и в сегменте онлайн-торговли, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Согласно данным Росстата, в прошлом году оборот розничной торговли составил 42,5 триллиона рублей. Таким образом, в этом году ожидается рост примерно на 8%.
«
"Как и по другим отраслям, здесь были менее оптимистичные прогнозы, в том числе с уходом в отрицательную зону. Но сейчас мы видим рост в сопоставимых ценах (за 10 месяцев) 5,5%. Можно прогнозировать, что годовой оборот розничной торговли (пока можно обозначить только в номинальных ценах) превысит 46 триллионов рублей", - отметил Мантуров.
"Получила развитие и онлайн-торговля, которая сегодня остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. Очевидно, ее объем превысит показатели прошлого года", - добавил он. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2022 году оборот составил 4,98 триллиона рублей.
На территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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10:53
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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