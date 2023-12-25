Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России
Мантуров: оборот розничной торговли в РФ превысит 46 триллионов рублей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года превысит 46 триллионов рублей, также рост ожидается и в сегменте онлайн-торговли, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Согласно данным Росстата, в прошлом году оборот розничной торговли составил 42,5 триллиона рублей. Таким образом, в этом году ожидается рост примерно на 8%.
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"Как и по другим отраслям, здесь были менее оптимистичные прогнозы, в том числе с уходом в отрицательную зону. Но сейчас мы видим рост в сопоставимых ценах (за 10 месяцев) 5,5%. Можно прогнозировать, что годовой оборот розничной торговли (пока можно обозначить только в номинальных ценах) превысит 46 триллионов рублей", - отметил Мантуров.
"Получила развитие и онлайн-торговля, которая сегодня остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. Очевидно, ее объем превысит показатели прошлого года", - добавил он. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2022 году оборот составил 4,98 триллиона рублей.