https://ria.ru/20231225/manturov-1917875618.html

Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России

Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России

Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года превысит 46 триллионов рублей, также рост ожидается и в сегменте онлайн-торговли, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:04

2023-12-25T11:04

2023-12-25T11:04

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оборот розничной торговли в РФ по итогам 2023 года превысит 46 триллионов рублей, также рост ожидается и в сегменте онлайн-торговли, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Согласно данным Росстата, в прошлом году оборот розничной торговли составил 42,5 триллиона рублей. Таким образом, в этом году ожидается рост примерно на 8%."Как и по другим отраслям, здесь были менее оптимистичные прогнозы, в том числе с уходом в отрицательную зону. Но сейчас мы видим рост в сопоставимых ценах (за 10 месяцев) 5,5%. Можно прогнозировать, что годовой оборот розничной торговли (пока можно обозначить только в номинальных ценах) превысит 46 триллионов рублей", - отметил Мантуров."Получила развитие и онлайн-торговля, которая сегодня остается одной из самых быстрорастущих сфер экономики. Очевидно, ее объем превысит показатели прошлого года", - добавил он. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2022 году оборот составил 4,98 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231225/udobreniya-1917872160.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)