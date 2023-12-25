https://ria.ru/20231225/manturov-1917870596.html

Мантуров рассказал о росте производства и экспорта российских удобрений

Мантуров рассказал о росте производства и экспорта российских удобрений - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал о росте производства и экспорта российских удобрений

Производство минеральных удобрений в РФ в 2023 г вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллионов тонн, при этом их совокупный экспорт может увеличиться на РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:46

2023-12-25T10:46

2023-12-25T10:46

экономика

россия

бразилия

индия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство минеральных удобрений в РФ в 2023 г вырастет на 8% в годовом выражении, до 58,5 миллионов тонн, при этом их совокупный экспорт может увеличиться на 5%, до 33,6 миллиона тонн, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Плановый выпуск за 2023 год составит 58,5 миллионов тонн в физическом весе, что на 8% больше объема 2022 года, в котором выпустили 54,3 миллиона тонн", - сказал он, отвечая на вопрос о минеральных удобрениях. "Кстати, мы входим в число мировых лидеров на рынке минеральных удобрений как по объемам экспорта, так и по качеству нашей продукции. Крупнейшие потребители российских минеральных удобрений - Бразилия, Индия и, кстати, даже США - не собираются отказываться от таких высококачественных продуктов. Совокупный экспорт по итогам года может составить до 33,6 миллиона тонн, что на 5% больше объема прошлого года", - рассказал он.

https://ria.ru/20231225/samolet-1917853488.html

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бразилия

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экономика, россия, бразилия, индия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)