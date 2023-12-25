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Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
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09:52 25.12.2023 (обновлено: 09:56 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/lukashenko-1917855718.html
Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ, передает агентство Спутник. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:52
2023-12-25T09:56
в мире
санкт-петербург
евразийский экономический союз
снг
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ, передает агентство Спутник."Лукашенко направился в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ. В повестке саммита (ЕАЭС - ред.), который пройдет 25 декабря, более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза", - говорится в сообщении.Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 26 декабря.
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в мире, санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, СНГ, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Sputnik: Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Архивное фото
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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ, передает агентство Спутник.
«
"Лукашенко направился в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ. В повестке саммита (ЕАЭС - ред.), который пройдет 25 декабря, более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза", - говорится в сообщении.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 26 декабря.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на неформальном саммите руководителей государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
09:39
 
В миреСанкт-ПетербургЕвразийский экономический союзСНГБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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