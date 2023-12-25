https://ria.ru/20231225/lukashenko-1917855718.html

Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 25.12.2023

Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ, передает агентство Спутник. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:52

2023-12-25T09:52

2023-12-25T09:56

в мире

санкт-петербург

евразийский экономический союз

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александр лукашенко

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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ, передает агентство Спутник."Лукашенко направился в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ. В повестке саммита (ЕАЭС - ред.), который пройдет 25 декабря, более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза", - говорится в сообщении.Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 26 декабря.

https://ria.ru/20231225/pashinyan-1917853692.html

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в мире, санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг, белоруссия, александр лукашенко