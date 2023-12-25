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Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ - РИА Новости, 25.12.2023
Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ, передает агентство Спутник. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:52
2023-12-25T09:52
2023-12-25T09:56
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МИНСК, 25 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в понедельник в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ, передает агентство Спутник."Лукашенко направился в Санкт-Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ. В повестке саммита (ЕАЭС - ред.), который пройдет 25 декабря, более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза", - говорится в сообщении.Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 26 декабря.
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в мире, санкт-петербург, евразийский экономический союз, снг, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, СНГ, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Sputnik: Лукашенко направился в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ