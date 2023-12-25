https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов - РИА Новости, 25.12.2023
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов
До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:09
2023-12-25T17:09
2023-12-25T18:02
новое оружие россии
безопасность
владимир путин
северная верфь
средне-невский судостроительный завод
амурский судостроительный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918000159_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_b26d46d428188ee080f9298a56924c68.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил президент Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях. "Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035-й планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане, на Зеленодольском заводе, создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", — сказал он.Кроме того, отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строятся два больших десантных корабля. До 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей.На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе — морские тральщики, добавил Путин. "На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе, уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", — перечислил президент. По словам Путина, такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе для гражданского судостроения.Глава государства подчеркнул, что все эти планы обязательно будут реализованы. Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заключил он.
https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918000159_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_a8c69378ee75fa7857a631d548e7160b.jpg
Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов
Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов
2023-12-25T17:09
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, северная верфь, средне-невский судостроительный завод, амурский судостроительный завод
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Путин, Северная верфь, Средне-Невский судостроительный завод, Амурский судостроительный завод
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов
Путин: на "Северной верфи" будут строить корветы малого и среднего водоизмещения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил президент Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.
"Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035-й планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане, на Зеленодольском заводе, создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", — сказал он.
Кроме того, отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде
строятся два больших десантных корабля. До 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей.
На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области
достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе
— морские тральщики, добавил Путин.
"На Дальнем Востоке
, в Хабаровском крае
на Амурском судостроительном заводе
, уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", — перечислил президент.
По словам Путина, такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе для гражданского судостроения.
Глава государства подчеркнул, что все эти планы обязательно будут реализованы. Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заключил он.
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота