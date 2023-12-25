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Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов - РИА Новости, 25.12.2023
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Новое оружие России
 
17:09 25.12.2023 (обновлено: 18:02 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов - РИА Новости, 25.12.2023
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов
До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T17:09
2023-12-25T18:02
новое оружие россии
безопасность
владимир путин
северная верфь
средне-невский судостроительный завод
амурский судостроительный завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил президент Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях. "Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035-й планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане, на Зеленодольском заводе, создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", — сказал он.Кроме того, отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строятся два больших десантных корабля. До 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей.На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе — морские тральщики, добавил Путин. "На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе, уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", — перечислил президент. По словам Путина, такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе для гражданского судостроения.Глава государства подчеркнул, что все эти планы обязательно будут реализованы. Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заключил он.
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Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов
Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов
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безопасность, владимир путин, северная верфь, средне-невский судостроительный завод, амурский судостроительный завод
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Путин, Северная верфь, Средне-Невский судостроительный завод, Амурский судостроительный завод
Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов

Путин: на "Северной верфи" будут строить корветы малого и среднего водоизмещения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
Президент России Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате Адмирал Головко - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил президент Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.
"Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035-й планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане, на Зеленодольском заводе, создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", — сказал он.
Кроме того, отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строятся два больших десантных корабля. До 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей.
На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе — морские тральщики, добавил Путин.
"На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе, уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", — перечислил президент.
По словам Путина, такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе для гражданского судостроения.
Глава государства подчеркнул, что все эти планы обязательно будут реализованы. Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заключил он.
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Новое оружие РоссииБезопасностьВладимир ПутинСеверная верфьСредне-Невский судостроительный заводАмурский судостроительный завод
 
 
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