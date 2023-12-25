https://ria.ru/20231225/korabli-1917997660.html

Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов

Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов - РИА Новости, 25.12.2023

Путин анонсировал строительство новых больших десантных кораблей и корветов

До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T17:09

2023-12-25T17:09

2023-12-25T18:02

новое оружие россии

безопасность

владимир путин

северная верфь

средне-невский судостроительный завод

амурский судостроительный завод

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. До 2035 года на российских судостроительных заводах планируется построить серию корветов, малые ракетные и патрульные корабли, морские тральщики, заявил президент Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях. "Здесь, на "Северной верфи", идет серийное строительство новых фрегатов. С будущего года по 2035-й планируется построить серию корветов малого и среднего водоизмещения. В Татарстане, на Зеленодольском заводе, создаются малые ракетные, а также патрульные корабли. А на судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота", — сказал он.Кроме того, отметил президент, на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде строятся два больших десантных корабля. До 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей.На стапелях завода "Пелла" в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота, а на Средне-Невском судостроительном заводе — морские тральщики, добавил Путин. "На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе, уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей. Также рассматривается возможность строительства там серии фрегатов", — перечислил президент. По словам Путина, такая системная работа обеспечит устойчивое развитие предприятий отрасли и их смежников, а это дополнительные инвестиции в экономику регионов, новые рабочие места и передовые технологии, в том числе для гражданского судостроения.Глава государства подчеркнул, что все эти планы обязательно будут реализованы. Россия качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заключил он.

https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов Путин на церемонии поднятия военно-морских флагов 2023-12-25T17:09 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, северная верфь, средне-невский судостроительный завод, амурский судостроительный завод