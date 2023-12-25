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На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе - РИА Новости, 25.12.2023
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10:08 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/kafe-1917858715.html
На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе
На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе - РИА Новости, 25.12.2023
На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе
Уголовное дело возбудили после обращения 15 человек, в числе которых 4 ребенка, к медикам после посещения кафе в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:08
2023-12-25T10:08
происшествия
алтайский край
заринск
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БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обращения 15 человек, в числе которых 4 ребенка, к медикам после посещения кафе в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). "По данным следствия, в медицинское учреждение города Заринска с химическими ожогами лица и слизистых обратились за помощью 15 граждан, четверо из которых несовершеннолетние. 23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения, изымают необходимую документацию, регламентирующую деятельность кафе. Ранее сообщалось, что прокуратура края проводит проверку по факту обращения 15 посетителей заведения к медикам.
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, заринск
Происшествия, Алтайский край, Заринск
На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе

СК завел дело из-за химических ожогов у 15 посетителей кафе в Заринске на Алтае

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обращения 15 человек, в числе которых 4 ребенка, к медикам после посещения кафе в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
"По данным следствия, в медицинское учреждение города Заринска с химическими ожогами лица и слизистых обратились за помощью 15 граждан, четверо из которых несовершеннолетние. 23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения, изымают необходимую документацию, регламентирующую деятельность кафе.
Ранее сообщалось, что прокуратура края проводит проверку по факту обращения 15 посетителей заведения к медикам.
Ожог - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Химический ожог: виды, диагностика, первая помощь и лечение
31 августа, 18:12
 
ПроисшествияАлтайский крайЗаринск
 
 
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