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На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе
На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе - РИА Новости, 25.12.2023
На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе
Уголовное дело возбудили после обращения 15 человек, в числе которых 4 ребенка, к медикам после посещения кафе в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:08
2023-12-25T10:08
2023-12-25T10:08
происшествия
алтайский край
заринск
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БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обращения 15 человек, в числе которых 4 ребенка, к медикам после посещения кафе в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). "По данным следствия, в медицинское учреждение города Заринска с химическими ожогами лица и слизистых обратились за помощью 15 граждан, четверо из которых несовершеннолетние. 23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения, изымают необходимую документацию, регламентирующую деятельность кафе. Ранее сообщалось, что прокуратура края проводит проверку по факту обращения 15 посетителей заведения к медикам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, алтайский край, заринск
Происшествия, Алтайский край, Заринск
На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе
СК завел дело из-за химических ожогов у 15 посетителей кафе в Заринске на Алтае