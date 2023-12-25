https://ria.ru/20231225/kafe-1917858715.html

На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе

На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе - РИА Новости, 25.12.2023

На Алтае завели дело из-за химических ожогов у посетителей кафе

Уголовное дело возбудили после обращения 15 человек, в числе которых 4 ребенка, к медикам после посещения кафе в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:08

2023-12-25T10:08

2023-12-25T10:08

происшествия

алтайский край

заринск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13f505d1a334e9dc4dab49cf6a547b85.jpg

БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обращения 15 человек, в числе которых 4 ребенка, к медикам после посещения кафе в Алтайском крае, сообщили в СУСК по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). "По данным следствия, в медицинское учреждение города Заринска с химическими ожогами лица и слизистых обратились за помощью 15 граждан, четверо из которых несовершеннолетние. 23 декабря пострадавшие посещали одно из городских заведений общественного питания, в банкетном зале которого работала кварцевая лампа", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи допрашивают пострадавших и сотрудников заведения, изымают необходимую документацию, регламентирующую деятельность кафе. Ранее сообщалось, что прокуратура края проводит проверку по факту обращения 15 посетителей заведения к медикам.

https://ria.ru/20230831/khimicheskiy_ozhog-1893473595.html

алтайский край

заринск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край, заринск