https://ria.ru/20231225/itogi-1917918103.html

Итоги года в мире: война в Газе, перевороты и кризис безопасности

Итоги года в мире: война в Газе, перевороты и кризис безопасности - РИА Новости, 25.12.2023

Итоги года в мире: война в Газе, перевороты и кризис безопасности

Международная турбулентность, начавшаяся в прошлом году, продолжилась и в 2023: где-то вспыхнули давно тлеющие конфликты, а в ряде стран появились условия для... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:31

2023-12-25T13:31

2023-12-25T13:32

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Международная турбулентность, начавшаяся в прошлом году, продолжилась и в 2023: где-то вспыхнули давно тлеющие конфликты, а в ряде стран появились условия для новых противоречий. Кризис на Украине по-прежнему оставался в центре мирового внимания, однако в октябре война между Израилем и палестинским движением ХАМАС перетянула на себя фокус общественного внимания. Сфера безопасности и контроля над вооружениями также претерпела ряд изменений: Финляндия вступила в НАТО, а Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и разместила тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Длившийся более 30 лет карабахский конфликт завершился переходом региона под контроль Азербайджана. Грядут перемены и на политической арене Нидерландов и Словакии, где к власти пришли политики, выступающие против военной помощи Киеву и антироссийских санкций. РИА Новости вспоминает самые важные международные события 2023 года. 90 секунд до полуночи Ситуация со стратегической стабильностью в мире после заморозки в прошлом году США диалога с Россией на эту тему остается в подвешенном состоянии. Тем не менее в июне Вашингтон представил свое видение будущего в этой сфере, предложив Москве новый подход - отделить контроль над вооружениями от остальных критических вопросов в российско-американских отношениях. В Москве идею "компартментализации" отвергли - обсуждать чувствительные вопросы безопасности невозможно, пока США сохраняют враждебный курс. Еще одним важным событием в сфере стратегической безопасности стал отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По заявлению Москвы, эта мера необходима, чтобы уравнять позиции с Вашингтоном, который, подписав договор в 1996 году, так и не ратифицировал его. Однако, это не означает что Россия прекращает участие в договоре или готовится возобновить ядерные испытания, хотя и предупредила, что если их проведут США, ответ будет зеркальным. Кроме того, в 2023 году Россия в ответ на хранение США своих ядерных бомб в странах НАТО впервые разместила ядерные боеголовки за пределами своей территории - тактическое ядерное оружие были поставлено в Белоруссию. Из-за сложной ситуации в мире стрелки часов Судного дня перевели к отметке 90 секунд до полуночи - это самое близкое к катастрофе значение с момента основания проекта в 1947 году. Проект часов Судного дня был запущен американским журналом "Бюллетень ученых-атомщиков" в университете Чикаго. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, полночь означает момент ядерного катаклизма. Финляндия теперь в НАТО Финляндия на фоне российской спецоперации на Украине в мае прошлого года подала заявку на вступление в НАТО. Ее обращение сначала одобрили все страны альянса, кроме Венгрии и Турции. В конце марта Будапешт и Анкара все-таки ратифицировали протоколы о членстве Хельсинки. Четвертого апреля Финляндия стала 31-м членом НАТО. Президент страны Сауле Ниинистё заявил в тот же день, что членство Финляндии в альянсе не направлено против кого-либо, а генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс не будет размещать никакие войска в стране без её согласия. В России на вступление соседа в НАТО отреагировали предсказуемо резко: в МИД РФ указали, что ситуация в Северной Европе теперь кардинально изменится и для устранения угроз Москва будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера. Война между Израилем и ХАМАСВ начале октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило об операции против Израиля. Радикалы атаковали израильские города и взяли в заложники более 200 местных жителей и туристов, в том числе иностранцев. По данным властей, в результате нападения погибли более тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля объявила об операции "Железные мечи". Военные взяли под контроль населенные пункты на границе с Газой, после чего начали бить по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Наземная операция Израиля началась чуть меньше месяца спустя. Газа, крупнейший город сектора, был окружен. В конце ноября сторонам при посредничестве удалось достичь договоренности о временном прекращении огня для обмена заложников и арестованных. Однако продлить его не удалось, военные действия возобновились и на конец 2023 года продолжаются. По последним данным, более 20 тысяч человек погибли в результате израильских ударов в секторе Газа с начала октября, из них 8 тысяч - дети, более 52 тысяч получили ранения. В свою очередь Армия обороны Израиля сообщает о более 100 погибших в анклаве израильских военных. Уменьшение западной помощи УкраинеТак называемое летнее контрнаступление ВСУ провалилось. Отсутствие результатов признал и Киев, и его западные партнёры. На фоне военных неудач в США появились заявления об ограничении поддержки Украине. В частности, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о сокращении военной помощи Киеву, а новый пакет может стать последним в связи с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева. Республиканцы требуют от администрации урегулирования ситуации на южной границе и ставят это в качестве условия для утверждения запрошенного президентом США Джо Байденом пакета помощи Украине, Израилю и на решение других международных вопросов. Проблемы с поддержкой Украины начались и со стороны Европейского союза. В частности, министры иностранных дел стран ЕС не смогли договориться о выделении Киеву восьмого транша военной помощи на 500 миллионов евро, а также пакета помощи на сумму более 50 миллиардов евро. Дебаты по последнему вопросу перенесены на начало следующего года. С другой стороны, на саммите в декабре европейские лидеры приняли долгожданное Киевом решение о начале переговоров с по вступлению Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан стал единственным руководителем страны Евросоюза, который не поддержал начало переговоров, но и не применил право вето. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. По словам Орбана, у венгерского правительства "будет примерно 75 случаев", когда они смогут остановить переговорный процесс. Конец "зерновой сделки"Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности. Вторая часть - это меморандум Россия–ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Участок трубопровода был подорван летом, а остальная часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Таким образом инициатива просуществовала чуть меньше года. Тем не менее, в Москве заявили, что она заработает, как только будут выполнены российские требования. Карабах вошел в состав АзербайджанаНагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования в результате военной операции Азербайджана на территории региона. Населению бывшей республики была предложена реинтеграция со стороны новой власти в Баку. В этот раз официальный Ереван решил остаться в стороне и не вмешивался в конфликт, заявив, что никаких армянских вооруженных сил в регионе нет. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана. В сентябре президент России внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. После вхождения Карабаха в состав Азербайджана остается открытым вопрос о пребывании российского миротворческого контингента в Карабахе. Миротворцы были введены в зону конфликта в 2020 году сроком на 5 лет для наблюдения за режимом прекращения огня. По словам президента РФ Владимира Путина, формально российские миротворцы находятся в Карабахе до ноября 2025 года, РФ "в диалоге с партнерами должны будем решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время". Кроме того, Азербайджан и Армения до сих пор не подписали мирный договор, хотя переговоры на эту тему между сторонами ведутся не первый год. По оценкам как Баку, так и Еревана, документ может быть подписан уже в ближайшее время. Поворот на выборах в ЕвропеВ уходящем году в двух странах Европы победу на выборах одержали партии, которые критически относятся к военной поддержке Украины и антироссийским санкциям. В Нидерландах на парламентских выборах большинство голосов избирателей получила крайне правая "Партия свободы". В Словакии в результате внеочередного общенационального голосования победила социал-демократическая партия Smer. Основной акцент в предвыборной программе был сделан на возвращении суверенитета внешней политике страны и дипломатическом урегулировании конфликта на Украине. Глава партии, бывший премьер-министр страны Роберт Фицо обещал остановить военную помощь Киеву со стороны республики, а также заявлял о том, что не поддержит санкции против России, если они будут вредить Словакии. Смена курса в Южной АмерикеСмена руководства произошла и в двух крупнейших странах Южной Америки – Аргентине и Бразилии. В начале года присягу в Бразилиа в третий раз в жизни принял бывший глава государства, кандидат от социалистов Луис Инасиу Лула да Силва, обошедший на выборах своего соперника-консерватора и действовавшего лидера страны Жаира Болсонару. При Луле да Силве Бразилия сохранила партнерские отношения с Россией, а сам президент намерен пригласить лидера страны Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. В соседней Аргентине в ноябре маятник качнулся в другую сторону. На фоне глубокого экономического кризиса во втором туре президентских выборов победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Перед голосованием он обещал радикальные шаги вроде замены национальной валюты долларом США и отказа от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ, а также присоединения страны к БРИКС. В преддверии своей декабрьской инаугурации новый президент смягчил риторику, а Россия даже получила официальное приглашение на церемонию. Сразу после смены власти новый президент и его команда начали "шоковую терапию" экономики страны, в два раза снизив официальный курс песо к доллару и отменив ряд субсидий. Это сразу вызвало недовольство населения. Через десять дней после инаугурации в Буэнос-Айресе прошли протесты. Военные перевороты в АфрикеНеспокойно было и на африканском континенте. Прошедшим летом сразу в двух странах региона произошёл военный переворот. В конце июля военные Нигера объявили о смещении президента Мохамеда Базума и о закрытии границ. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества. А месяц спустя похожая история случилась в Габоне: военные объявили о роспуске институтов власти и об отмене результатов состоявшихся президентских выборов, на которых победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост лидера страны с 2009 года. Генерал Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Еще одну попытку государственного переворота на континенте предприняли военные в Буркина-Фасо, но руководство страны, которое и само пришло к власти год назад в результате мятежа, эту попытку предотвратило. Перевороты в двух бывших французских колониях имели разные последствия для Парижа. В Габоне французские представители установили контакт с новыми властями. Но в Нигере, где у французов до переворота сохранялась крупная военная база, договориться с мятежниками не получилось. Французским властям пришлось сначала отозвать посла, а в конце декабря Нигер покинули последние французские военные. Экс-кандидат в президенты Марин Ле Пен, комментируя ситуацию в Нигере, заявила, что Францию "выгнали из Африки". Расширение БРИКСЛидеры стран БРИКС по итогам прошедшего летом в ЮАР саммита приняли решение пригласить в объединение еще шесть стран - Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. С 1 января 2024 года они станут полноправными членами объединения. Однако будущее Аргентины в БРИКС теперь туманно: новая глава МИД Диана Мондино заявила, что страна не вступит в объединение в следующем году. При этом официально Буэнос-Айрес пока не отказывался от присоединения к группе. О своём намерении стать частью БРИКС заявляет уже больше 20 государств, в их числе Алжир, Тунис, Белоруссия, Куба, Индонезия, Казахстан, Кувейт, Марокко, Венесуэла и Вьетнам. Расширение БРИКС привлекло внимание мировых СМИ и общественности, многие не исключают возможность дальнейшего увеличения членов объединения, сравнивая экономический блок с G7. По данным МВФ, страны БРИКС еще в 2020 году опередили "Большую семерку" по вкладу в мировой экономический рост, а в нынешнем году обеспечат 32% роста мирового ВВП, тогда как G7- 30%. ЛАГ возвращает СириюНесмотря на продолжающийся военно-политический кризис в Сирии, длящийся с 2011 года и спровоцировавший заморозку членства страны в Лиге арабских государств, ее страны-члены 7 мая одобрили возвращение Сирии, а уже 18 мая президент республики Башар Асад принял участие в саммите панарабской организации в саудовской Джидде. Важно и то, что Саудовская Аравия на тот момент стала всего пятой страной, которую Асад посетил за последние 12 лет. В марте 2023 года Ирану и Саудовской Аравии, несмотря на противоречия по йеменскому конфликту и борьбе за сферы влияния в регионе, удалось преодолеть долгий и во многом усложнявший политическую картину Ближнего Востока разрыв дипломатических отношений в 2016 году. Посредником выступил Китай. В течение 2023 года Тегеран и Эр-Рияд открыли посольства, обменялись послами, состоялись контакты на высоком и высшем уровне. Этим дело не закончилось – нормализовали отношения с Ираном и другие страны, которые вслед за Эр-Риядом в 2016 году разорвали отношения. Среди них Джибути, Судан, на очереди может быть и Египет.

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в мире, украина, израиль, нато, брикс, сирия, лаг, финляндия, европа, африка, нигер, словакия, сша, южная америка, нидерланды, аргентина, бразилия, нагорный карабах