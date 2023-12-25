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Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год - РИА Новости, 25.12.2023
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06:32 25.12.2023 (обновлено: 07:44 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/import-1917836656.html
Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год
Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год
Российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:32
2023-12-25T07:44
экономика
россия
денис мантуров
андрей белоусов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь", - напомнил он."Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры", - подчеркнул вице-премьер. В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге. На минувшей неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что за почти два года действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
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экономика, россия, денис мантуров, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Андрей Белоусов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров заявил о продлении параллельного импорта на 2024 год

Мантуров: правительство решило продлить параллельный импорт на 2024 год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российское правительство приняло решение продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, в целом ведется постоянная работа по его корректировке: ожидается постепенное уменьшение перечня и номенклатуры, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь", - напомнил он.
"Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учетом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры", - подчеркнул вице-премьер.
В конце марта 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. При этом данный механизм не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
На минувшей неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил, что за почти два года действия механизма параллельного импорта в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровАндрей БелоусовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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