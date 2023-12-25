https://ria.ru/20231225/gugl-1917913927.html

СМИ: Google обратился к российским операторам связи

СМИ: Google обратился к российским операторам связи - РИА Новости, 25.12.2023

СМИ: Google обратился к российским операторам связи

Российские операторы планируют изменить формат обмена трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:51

2023-12-25T12:51

2023-12-25T12:52

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вымпелком

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские операторы планируют изменить формат обмена трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники."После начала специальной военной операции Google перестала поставлять новые серверы, существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры", — пишет издание.Отмечается, что в начале декабря американская компания предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для сохранения доступа к сервисам. До этого вся информация хранилась на спецсерверах Google Global Cache, установленных на сетях российских операторов. Но руководитель по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константин Колесов объяснил, что они недолговечны, и это ставит по угрозу качество работы YouTube.В свою очередь, генеральный директор оператора "Айхоум" Андрей Горбунов рассказал изданию, что Google уже разослал российским операторам письмо с предложением изменения формата сотрудничества — модернизиации стыков в Москве.За последние годы российские суды несколько раз накладывали оборотные штрафы на Googleна десятки миллиардов рублей.В октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство.

https://ria.ru/20231206/shtraf-1914190712.html

https://ria.ru/20231123/feyki-1911422348.html

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экономика, москва, технологии, санкт-петербург, google, вымпелком