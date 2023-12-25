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СМИ: Google обратился к российским операторам связи - РИА Новости, 25.12.2023
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12:51 25.12.2023 (обновлено: 12:52 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/gugl-1917913927.html
СМИ: Google обратился к российским операторам связи
СМИ: Google обратился к российским операторам связи - РИА Новости, 25.12.2023
СМИ: Google обратился к российским операторам связи
Российские операторы планируют изменить формат обмена трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:51
2023-12-25T12:52
экономика
москва
технологии
санкт-петербург
google
вымпелком
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские операторы планируют изменить формат обмена трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники."После начала специальной военной операции Google перестала поставлять новые серверы, существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры", — пишет издание.Отмечается, что в начале декабря американская компания предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для сохранения доступа к сервисам. До этого вся информация хранилась на спецсерверах Google Global Cache, установленных на сетях российских операторов. Но руководитель по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константин Колесов объяснил, что они недолговечны, и это ставит по угрозу качество работы YouTube.В свою очередь, генеральный директор оператора "Айхоум" Андрей Горбунов рассказал изданию, что Google уже разослал российским операторам письмо с предложением изменения формата сотрудничества — модернизиации стыков в Москве.За последние годы российские суды несколько раз накладывали оборотные штрафы на Googleна десятки миллиардов рублей.В октябре Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, и открыл в компании конкурсное производство.
https://ria.ru/20231206/shtraf-1914190712.html
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экономика, москва, технологии, санкт-петербург, google, вымпелком
Экономика, Москва, Технологии, Санкт-Петербург, Google, ВымпелКом
СМИ: Google обратился к российским операторам связи

РБК: российские операторы планируют расширить сотрудничество с Google по трафику

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские операторы планируют изменить формат обмена трафиком с Google, пишет РБК со ссылкой на источники.
"После начала специальной военной операции Google перестала поставлять новые серверы, существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры", — пишет издание.
Отмечается, что в начале декабря американская компания предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для сохранения доступа к сервисам. До этого вся информация хранилась на спецсерверах Google Global Cache, установленных на сетях российских операторов. Но руководитель по стратегическому развитию передачи данных "ВымпелКома" Константин Колесов объяснил, что они недолговечны, и это ставит по угрозу качество работы YouTube.
В свою очередь, генеральный директор оператора "Айхоум" Андрей Горбунов рассказал изданию, что Google уже разослал российским операторам письмо с предложением изменения формата сотрудничества — модернизиации стыков в Москве.
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