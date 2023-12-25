https://ria.ru/20231225/gosizmena-1918056831.html

Жителя Петербурга, пытавшегося поджечь военкомат, обвинили в госизмене

Жителя Петербурга, пытавшегося поджечь военкомат, обвинили в госизмене - РИА Новости, 25.12.2023

Жителя Петербурга, пытавшегося поджечь военкомат, обвинили в госизмене

Дело петербуржца Максима Асрияна по статье госизмена после попытки поджога военкомата поступило в Первый западный окружной военный суд, следует из информации... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T22:31

2023-12-25T22:31

2023-12-25T22:31

происшествия

санкт-петербург

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Дело петербуржца Максима Асрияна по статье госизмена после попытки поджога военкомата поступило в Первый западный окружной военный суд, следует из информации электронной картотеки. "Судебное заседание для решения вопроса об избрании (продлении) меры пресечения - 27.12.2023. Информация по делу - Асриян Максим Игоревич", - следует из электронной карточки дела, размещенной на сайте суда. Из нее также следует, что Асрияна обвиняют по 2 статьям УК РФ - ст.30, ч.3 ст.205 (попытка теракта) и ч.1 ст.275 (госизмена). Дело передано судье для рассмотрения 22 декабря. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Асриян был задержан 10 октября 2022 года. При избрании меры пресечения в октябре 2022 года он обвинялся в том, что "придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой, в частности ведением СВО, поддерживая вооруженные силы Украины, принял решение совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата на территории Санкт-Петербурга". Для этих целей он выбрал комиссариат во Фрунзенском районе города и ночью 1 октября с двумя бутылками с зажигательной смесью отправился к нему, но не смог поджечь, "поскольку здание комиссариата находилось под охраной наряда Росгвардии, что создало опасность для данного лица быть обнаруженным и задержанным при попытке совершить указанное преступление". По данным пресс-службы судов, на момент задержания ему вменялась ч.3 ст.30 – ч.1 ст.205 УК РФ. Свою вину он не признал.

https://ria.ru/20231115/gosizmena-1909681814.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)