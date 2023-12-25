https://ria.ru/20231225/gliskov-1917907189.html

Суд продлил арест красноярскому депутату Глискову по делу о взятке

Суд продлил арест красноярскому депутату Глискову по делу о взятке - РИА Новости, 25.12.2023

Суд продлил арест красноярскому депутату Глискову по делу о взятке

Суд в Красноярске оставил под стражей до конца января 2024 года депутата регионального парламента Александра Глискова, арестованного по делу о взятке,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:29

2023-12-25T12:29

2023-12-25T12:29

красноярск

красноярский край

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лдпр

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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КРАСНОЯРСК, 25 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил под стражей до конца января 2024 года депутата регионального парламента Александра Глискова, арестованного по делу о взятке, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края. Глисков был арестован в начале ноября. По данным следствия, депутат в 2016-2017 годах получил взятку в особо крупном размере от одного из руководителей местного госпредприятия. Иных подробностей СК пока не предоставил. Сам политик вину отрицает, заявляя, что готов пройти проверку на полиграфе. Защита обжаловала решение суда первой инстанции. В конце ноября красноярский краевой суд оставил Глискова под стражей до 31 декабря. "Центральный районный суд Красноярска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Глискова до 31 января 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее Глисков сообщил о суровых условиях содержания в следственном изоляторе. Краевой главк ФСИН, впрочем, опроверг утверждения о том, что на депутата заксобрания оказывается давление путем создания некомфортных условий. Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году он победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.

https://realty.ria.ru/20231117/sud-1910019461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярск, красноярский край, происшествия, лдпр, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)