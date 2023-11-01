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В Красноярске задержали регионального депутата
В Красноярске задержали регионального депутата - РИА Новости, 01.11.2023
В Красноярске задержали регионального депутата
Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:45
2023-11-01T10:45
2023-11-01T10:45
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. "Глисков задержан по подозрению в вымогательстве взятки", - сказал собеседник агентства. Собеседник агентства уточнил, что задержание произошло в среду на улице. В официальном Telegram-канале Глискова сообщается, что причины задержания неизвестны, сейчас в офисе ЛДПР проводятся обыски. Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.
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красноярск, михаил котюков, лдпр, красноярский край
Красноярск, Михаил Котюков, ЛДПР, Красноярский край
В Красноярске задержали регионального депутата
В Красноярске задержали регионального депутата за вымогательство взятки
КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Глисков задержан по подозрению в вымогательстве взятки", - сказал собеседник агентства.
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Собеседник агентства уточнил, что задержание произошло в среду на улице.
В официальном Telegram-канале Глискова сообщается, что причины задержания неизвестны, сейчас в офисе ЛДПР проводятся обыски.
Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.