https://ria.ru/20231101/deputat-1906616971.html

В Красноярске задержали регионального депутата

В Красноярске задержали регионального депутата - РИА Новости, 01.11.2023

В Красноярске задержали регионального депутата

Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:45

2023-11-01T10:45

2023-11-01T10:45

красноярск

михаил котюков

лдпр

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. "Глисков задержан по подозрению в вымогательстве взятки", - сказал собеседник агентства. Собеседник агентства уточнил, что задержание произошло в среду на улице. В официальном Telegram-канале Глискова сообщается, что причины задержания неизвестны, сейчас в офисе ЛДПР проводятся обыски. Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.

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красноярск

красноярский край

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