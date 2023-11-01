Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске задержали регионального депутата - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/deputat-1906616971.html
В Красноярске задержали регионального депутата
В Красноярске задержали регионального депутата - РИА Новости, 01.11.2023
В Красноярске задержали регионального депутата
Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:45
2023-11-01T10:45
красноярск
михаил котюков
лдпр
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. "Глисков задержан по подозрению в вымогательстве взятки", - сказал собеседник агентства. Собеседник агентства уточнил, что задержание произошло в среду на улице. В официальном Telegram-канале Глискова сообщается, что причины задержания неизвестны, сейчас в офисе ЛДПР проводятся обыски. Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.
https://ria.ru/20231031/gd-1906375303.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, михаил котюков, лдпр, красноярский край
Красноярск, Михаил Котюков, ЛДПР, Красноярский край
В Красноярске задержали регионального депутата

В Красноярске задержали регионального депутата за вымогательство взятки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Депутат заксобрания Красноярского края от ЛДПР Александр Глисков задержан по делу о вымогательстве взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Глисков задержан по подозрению в вымогательстве взятки", - сказал собеседник агентства.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Источник: в Госдуме нашли основания для лишения мандата депутата Власова
31 октября, 11:37
Собеседник агентства уточнил, что задержание произошло в среду на улице.
В официальном Telegram-канале Глискова сообщается, что причины задержания неизвестны, сейчас в офисе ЛДПР проводятся обыски.
Глисков - известный в Красноярске юрист. В 2008 году победил на выборах в горсовет Красноярска. С 2013 года был заместителем спикера красноярского горсовета. В сентябре 2016 года избран депутатом заксобрания Красноярского края от ЛДПР. В 2023 году участвовал в выборах главы региона, набрав чуть более 11% и уступив победителю Михаилу Котюкову. Глисков является руководителем фракции ЛДПР в заксобрании.
 
КрасноярскМихаил КотюковЛДПРКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала