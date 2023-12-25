https://ria.ru/20231225/gibnut-1917945352.html

В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже

В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже - РИА Новости, 25.12.2023

В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже

Число погибших при чрезвычайных ситуациях в России в 2023 году снизилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T14:44

2023-12-25T14:44

2023-12-25T14:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших при чрезвычайных ситуациях в России в 2023 году снизилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Наблюдается значительное снижение числа погибших на ЧС, почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС в этом году были спасены жизни свыше 50 тысяч человек. "С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тысячи происшествий. В целом количество ЧС ниже среднемноголетних значений", - информирует ведомство.

https://ria.ru/20231219/zanyatiya-1916642088.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, здоровье - общество