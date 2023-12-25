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В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже - РИА Новости, 25.12.2023
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14:44 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/gibnut-1917945352.html
В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже
В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже - РИА Новости, 25.12.2023
В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже
Число погибших при чрезвычайных ситуациях в России в 2023 году снизилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T14:44
2023-12-25T14:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших при чрезвычайных ситуациях в России в 2023 году снизилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "Наблюдается значительное снижение числа погибших на ЧС, почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС в этом году были спасены жизни свыше 50 тысяч человек. "С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тысячи происшествий. В целом количество ЧС ниже среднемноголетних значений", - информирует ведомство.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, здоровье - общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Здоровье - Общество
В России при чрезвычайных ситуациях стали гибнуть в 2,5 раза реже

МЧС: число погибших при ЧС в 2023 году снизилось почти в 2,5 раза

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших при чрезвычайных ситуациях в России в 2023 году снизилось по сравнению с прошлым годом почти в 2,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Наблюдается значительное снижение числа погибших на ЧС, почти в 2,5 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС в этом году были спасены жизни свыше 50 тысяч человек.
"С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тысячи происшествий. В целом количество ЧС ниже среднемноголетних значений", - информирует ведомство.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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