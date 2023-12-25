https://ria.ru/20231225/elka-1917873993.html
Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке
Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке - РИА Новости, 25.12.2023
Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники из города Владимир, которая мечтает о поездке на Кремлевскую ёлку. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:00
2023-12-25T11:00
2023-12-25T11:00
общество
россия
владимир
михаил мурашко
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники из города Владимир, которая мечтает о поездке на Кремлевскую ёлку. "Вероника, мы тебя приглашаем. Организуем твою встречу и, конечно же, праздничный Новый год на Кремлевской ёлке", - сказал Мурашко. В этом году "Ёлка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир, михаил мурашко, елка желаний, новый год
Общество, Россия, Владимир, Михаил Мурашко, Елка желаний, Новый год
Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке
Мурашко подарит восьмилетней Веронике из Владимира билет на Кремлевскую елку
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники из города Владимир, которая мечтает о поездке на Кремлевскую ёлку.
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"Вероника, мы тебя приглашаем. Организуем твою встречу и, конечно же, праздничный Новый год на Кремлевской ёлке", - сказал Мурашко.
В этом году "Ёлка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.
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