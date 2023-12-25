https://ria.ru/20231225/elka-1917873993.html

Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке

Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке - РИА Новости, 25.12.2023

Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники побывать на Кремлевской елке

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники из города Владимир, которая мечтает о поездке на Кремлевскую ёлку. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:00

2023-12-25T11:00

2023-12-25T11:00

общество

россия

владимир

михаил мурашко

елка желаний

новый год

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнит мечту восьмилетней Вероники из города Владимир, которая мечтает о поездке на Кремлевскую ёлку. "Вероника, мы тебя приглашаем. Организуем твою встречу и, конечно же, праздничный Новый год на Кремлевской ёлке", - сказал Мурашко. В этом году "Ёлка желаний" проходит в шестой раз. На этот раз исполнители желаний получат электронный сертификат на сувенир от инклюзивных мастерских. Люди с инвалидностью по зрению и слуху, с ментальными нарушениями своими руками сделали керамические, расписные, стеклянные елочные игрушки с новогодними пожеланиями, сумки-шопперы, чехлы для ноутбуков и другие подарки.

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир, михаил мурашко, елка желаний, новый год