Рейтинг@Mail.ru
Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 25.12.2023 (обновлено: 10:25 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ege-1917861409.html
Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев
Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев - РИА Новости, 25.12.2023
Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев
Переходный период, в течение которого выпускники в Херсонской и Запорожской областях могут не сдавать единый государственный экзамен, могут продлить после 2026... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T10:19
2023-12-25T10:25
общество
россия
запорожская область
донецкая народная республика
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переходный период, в течение которого выпускники в Херсонской и Запорожской областях могут не сдавать единый государственный экзамен, могут продлить после 2026 года, при этом для Луганской и Донецкой Народных Республик такого продления не потребуется, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее сообщалось, что для новых регионов РФ будет установлен переходный период, в течение которого для школьников из четырех субъектов вводятся особенности сдачи итоговых экзаменов, например, сдача ЕГЭ по желанию. "Мы не ограничиваем это право: если они считают, что они готовы, они могут сдавать формы государственного выпускного экзамена в школе, а дальше при поступлении в вузы - отдельные экзамены, как это было в далеком прошлом. Не знаю, что будет в 2026 году. Ну и, наверное, после 2026 года точно для Донецкой, Луганской Народных Республик пролонгации не потребуется, но по поводу двух других субъектов - время покажет, будем смотреть результаты. Мы будем проводить мониторинги, и, конечно, если мы увидим, что это большой риск для субъекта, мы не собираемся создавать дополнительные к тем проблемам, которые сейчас существуют, и новые в виде экзамена", - сказал Музаев. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20231225/ege-1917858323.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_c93bcf7e66409376635b73cb856f5ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, запорожская область, донецкая народная республика, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев

Музаев: переходный период ЕГЭ в Херсонской и Запорожской областях могут продлить

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переходный период, в течение которого выпускники в Херсонской и Запорожской областях могут не сдавать единый государственный экзамен, могут продлить после 2026 года, при этом для Луганской и Донецкой Народных Республик такого продления не потребуется, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ранее сообщалось, что для новых регионов РФ будет установлен переходный период, в течение которого для школьников из четырех субъектов вводятся особенности сдачи итоговых экзаменов, например, сдача ЕГЭ по желанию.
«
"Мы не ограничиваем это право: если они считают, что они готовы, они могут сдавать формы государственного выпускного экзамена в школе, а дальше при поступлении в вузы - отдельные экзамены, как это было в далеком прошлом. Не знаю, что будет в 2026 году. Ну и, наверное, после 2026 года точно для Донецкой, Луганской Народных Республик пролонгации не потребуется, но по поводу двух других субъектов - время покажет, будем смотреть результаты. Мы будем проводить мониторинги, и, конечно, если мы увидим, что это большой риск для субъекта, мы не собираемся создавать дополнительные к тем проблемам, которые сейчас существуют, и новые в виде экзамена", - сказал Музаев.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Школьник перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Музаев рассказал о перспективах введения ЕГЭ по арабскому языку
10:06
 
ОбществоРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала