https://ria.ru/20231225/ege-1917861409.html

Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев

Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев - РИА Новости, 25.12.2023

Период без обязательного ЕГЭ в новых регионах могут продлить, заявил Музаев

Переходный период, в течение которого выпускники в Херсонской и Запорожской областях могут не сдавать единый государственный экзамен, могут продлить после 2026... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T10:19

2023-12-25T10:19

2023-12-25T10:25

общество

россия

запорожская область

донецкая народная республика

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Переходный период, в течение которого выпускники в Херсонской и Запорожской областях могут не сдавать единый государственный экзамен, могут продлить после 2026 года, при этом для Луганской и Донецкой Народных Республик такого продления не потребуется, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Ранее сообщалось, что для новых регионов РФ будет установлен переходный период, в течение которого для школьников из четырех субъектов вводятся особенности сдачи итоговых экзаменов, например, сдача ЕГЭ по желанию. "Мы не ограничиваем это право: если они считают, что они готовы, они могут сдавать формы государственного выпускного экзамена в школе, а дальше при поступлении в вузы - отдельные экзамены, как это было в далеком прошлом. Не знаю, что будет в 2026 году. Ну и, наверное, после 2026 года точно для Донецкой, Луганской Народных Республик пролонгации не потребуется, но по поводу двух других субъектов - время покажет, будем смотреть результаты. Мы будем проводить мониторинги, и, конечно, если мы увидим, что это большой риск для субъекта, мы не собираемся создавать дополнительные к тем проблемам, которые сейчас существуют, и новые в виде экзамена", - сказал Музаев. Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20231225/ege-1917858323.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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общество, россия, запорожская область, донецкая народная республика, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование