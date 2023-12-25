https://ria.ru/20231225/ege-1917840916.html

Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы

Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы - РИА Новости, 25.12.2023

Глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ не планируют менять в ближайшие годы

Вносить глобальные изменения в процедуру единого государственного экзамена в ближайшие годы не планируется, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:47

2023-12-25T07:47

2023-12-25T09:46

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вносить глобальные изменения в процедуру единого государственного экзамена в ближайшие годы не планируется, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мы сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся. А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что сейчас экзамен проходит объективно, утечек нет. От экспертов также не слышно никаких замечаний по поводу объективности.Музаев напомнил, что призывы отменить экзамен не прекращались с момента его введения, но начиная с 2013-2014 года не было ни одной утечки, и со временем контроль за проведением экзамена только усиливается.Глава Рособрнадзора подчеркнул, что большинство тех, кто призывает отменить ЕГЭ, не предлагают, чем его заменить, "предлагаются голословные утверждения, вот просто ЕГЭ плохо".В течение 2023 года поступали многочисленные предложения о полной отмене единого государственного экзамена, одно из таких предложений прозвучало в марте 2023 года — в Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается: запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств. Музаев сообщал, что новая форма ЕГЭ появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена, а в Минпросвещения сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования. Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, но если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует серьезного обсуждения.

https://ria.ru/20231225/ege-1917836930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Музаев: изменений в ЕГЭ в связи с переходом на новую систему высшего образования не будет Музаев: изменений в ЕГЭ в связи с переходом на новую систему высшего образования не будет 2023-12-25T07:47 true PT0M30S

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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование