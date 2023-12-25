https://ria.ru/20231225/ege-1917836930.html
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы - РИА Новости, 25.12.2023
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы
Речи о том, чтобы разрешить российским школьникам пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике не идет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:34
2023-12-25T06:34
2023-12-25T09:46
общество
анзор музаев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Речи о том, чтобы разрешить российским школьникам пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике не идет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "По ЕГЭ по математике речь вообще не шла. В целом я просто одно скажу, ничего не должно удивлять. У нас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которые не только на экзаменах по математике, но по всем предметам. Еще один момент, мы же должны все понимать, принимают решение не сотрудники Рособрнадзора, не Музаев Анзор Ахмедович, а принимают специалисты из этой области, которые денно и нощно, годами занимаются, фактически со студенческой скамьи, занимаются этой проблематикой", - сказал Музаев. Он добавил, что специалисты изучают опыт страны, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире, но все решения, которые принимаются, принимаются с целью удержать и улучшить качество математического образования, а не ухудшить его. "Но то, что широкие дискуссии идут вокруг математики, да, это подтверждает эти слова, что все граждане, в том числе не специалисты, эксперты в этой области, конечно, выражают свою обеспокоенность. Но еще раз подчеркну то, что мы видим, то, что мы измеряем и всероссийские проверочные работы, и экзамены в девятых классах, и 11-х классах, участие в международных исследованиях, национальное исследование качества образования, это такой "градусник температуры по больнице", - заключил Музаев. Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
https://ria.ru/20231225/ege-1917835444.html
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы
Музаев: речи об использовании калькулятора на ЕГЭ по математике не идет
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Речи о том, чтобы разрешить российским школьникам пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике не идет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"По ЕГЭ по математике речь вообще не шла. В целом я просто одно скажу, ничего не должно удивлять. У нас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которые не только на экзаменах по математике, но по всем предметам. Еще один момент, мы же должны все понимать, принимают решение не сотрудники Рособрнадзора, не Музаев Анзор Ахмедович, а принимают специалисты из этой области, которые денно и нощно, годами занимаются, фактически со студенческой скамьи, занимаются этой проблематикой", - сказал Музаев.
Он добавил, что специалисты изучают опыт страны, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире, но все решения, которые принимаются, принимаются с целью удержать и улучшить качество математического образования, а не ухудшить его.
"Но то, что широкие дискуссии идут вокруг математики, да, это подтверждает эти слова, что все граждане, в том числе не специалисты, эксперты в этой области, конечно, выражают свою обеспокоенность. Но еще раз подчеркну то, что мы видим, то, что мы измеряем и всероссийские проверочные работы, и экзамены в девятых классах, и 11-х классах, участие в международных исследованиях, национальное исследование качества образования, это такой "градусник температуры по больнице", - заключил Музаев.
Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Рособрнадзор может обсудить пересдачу ЕГЭ в год сдачи