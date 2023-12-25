Рейтинг@Mail.ru
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 25.12.2023 (обновлено: 09:46 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ege-1917836930.html
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы - РИА Новости, 25.12.2023
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы
Речи о том, чтобы разрешить российским школьникам пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике не идет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:34
2023-12-25T09:46
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790358141_0:177:3154:1951_1920x0_80_0_0_8bd9f60181a81851451567a389a3c5d1.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Речи о том, чтобы разрешить российским школьникам пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике не идет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "По ЕГЭ по математике речь вообще не шла. В целом я просто одно скажу, ничего не должно удивлять. У нас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которые не только на экзаменах по математике, но по всем предметам. Еще один момент, мы же должны все понимать, принимают решение не сотрудники Рособрнадзора, не Музаев Анзор Ахмедович, а принимают специалисты из этой области, которые денно и нощно, годами занимаются, фактически со студенческой скамьи, занимаются этой проблематикой", - сказал Музаев. Он добавил, что специалисты изучают опыт страны, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире, но все решения, которые принимаются, принимаются с целью удержать и улучшить качество математического образования, а не ухудшить его. "Но то, что широкие дискуссии идут вокруг математики, да, это подтверждает эти слова, что все граждане, в том числе не специалисты, эксперты в этой области, конечно, выражают свою обеспокоенность. Но еще раз подчеркну то, что мы видим, то, что мы измеряем и всероссийские проверочные работы, и экзамены в девятых классах, и 11-х классах, участие в международных исследованиях, национальное исследование качества образования, это такой "градусник температуры по больнице", - заключил Музаев. Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
https://ria.ru/20231225/ege-1917835444.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790358141_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_2960ce9e54ab27b2e4a4e28a32af5bbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не разрешат калькуляторы

Музаев: речи об использовании калькулятора на ЕГЭ по математике не идет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУченики в аудитории перед началом ЕГЭ
Ученики в аудитории перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ученики в аудитории перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Речи о том, чтобы разрешить российским школьникам пользоваться калькулятором на ЕГЭ по математике не идет, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"По ЕГЭ по математике речь вообще не шла. В целом я просто одно скажу, ничего не должно удивлять. У нас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которые не только на экзаменах по математике, но по всем предметам. Еще один момент, мы же должны все понимать, принимают решение не сотрудники Рособрнадзора, не Музаев Анзор Ахмедович, а принимают специалисты из этой области, которые денно и нощно, годами занимаются, фактически со студенческой скамьи, занимаются этой проблематикой", - сказал Музаев.
Он добавил, что специалисты изучают опыт страны, смотрят динамику развития предмета внутри страны, динамику развития той или иной предметной области в мире, но все решения, которые принимаются, принимаются с целью удержать и улучшить качество математического образования, а не ухудшить его.
"Но то, что широкие дискуссии идут вокруг математики, да, это подтверждает эти слова, что все граждане, в том числе не специалисты, эксперты в этой области, конечно, выражают свою обеспокоенность. Но еще раз подчеркну то, что мы видим, то, что мы измеряем и всероссийские проверочные работы, и экзамены в девятых классах, и 11-х классах, участие в международных исследованиях, национальное исследование качества образования, это такой "градусник температуры по больнице", - заключил Музаев.
Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Рособрнадзор может обсудить пересдачу ЕГЭ в год сдачи
06:18
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала