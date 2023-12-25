https://ria.ru/20231225/ege-1917835444.html

Рособрнадзор может обсудить пересдачу ЕГЭ в год сдачи

Рособрнадзор может обсудить пересдачу ЕГЭ в год сдачи - РИА Новости, 25.12.2023

Рособрнадзор может обсудить пересдачу ЕГЭ в год сдачи

Рособрнадзор готов обсуждать возможность пересдачи Единого государственного экзамена в год сдачи, а не на следующий год, но окончательное решение - за обществом РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:18

2023-12-25T06:18

2023-12-25T09:47

общество

анзор музаев

борис чернышов (депутат)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845442353_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc6255a547a3f2cb5efd21c67db272a.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рособрнадзор готов обсуждать возможность пересдачи Единого государственного экзамена в год сдачи, а не на следующий год, но окончательное решение - за обществом и экспертами, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. В мае вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год. "С пересдачами. Мы не против, но во всем должно быть положительное и понятное зерно... Мы не против абсолютно. Но с принципами достаточной разумности. Пересдавать все точно не потянем, мы уйдем в сентябрь... Пересдавать, может быть, какой-то один из экзаменов, вот это предложение было, это можно обсуждать, но снова же, мы готовы. Но это должно быть не решение Рособрнадзора, как нам вменяют, что мы решили с калькулятором. Нет, это должно быть не решение Рособрнадзора, это должно быть консолидированное решение общества, институтов власти всех, экспертного сообщества", - сказал Музаев. Он отметил, что если все за, то Рособрнадзор "исполнит вообще без проблем". Музаев также подчеркнул, что важен вопрос востребованности таких изменений, много ли людей действительно захотят пересдавать ЕГЭ в тот же год, в который экзамен сдавали, учитывая время проведения приемной компании. "Рособрнадзор готов и до 1 сентября ЕГЭ проводить. Это не проблема. То есть вообще и пересдавать можно много раз, но мы же должны понимать, что не просто так все было создано", - добавил глава Рособрнадзора. "Смотрите, мы разные модели пробовали, пробовали в середине года (сдавать ЕГЭ - ред.)... Мы не против этого всего, но просто те цифры и апробации, которые мы проводили, даже не апробации, вот один год мы внедрили возможность сдачи в феврале русского и географии, заявилось на всю страну 96 человек. Вся страна подготовила пункты сдачи, потратилась на организаторов, напечатать, разработать контрольно-измерительные материалы и так далее на 96 человек. Нет смысла в этом, когда в основную волну сдает 700 тысяч человек, для 96 человек делать в феврале ежегодно", - заключил Музаев.

https://ria.ru/20231225/ege-1917834905.html

https://ria.ru/20231225/ege-1917829050.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, борис чернышов (депутат), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование