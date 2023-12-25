https://ria.ru/20231225/ege-1917834905.html

В Рособрнадзоре заявили, что не будут менять ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили, что не будут менять ЕГЭ - РИА Новости, 25.12.2023

В Рособрнадзоре заявили, что не будут менять ЕГЭ

Менять ЕГЭ в связи с переходом на новую систему высшего образования не планируется, так как экзамен - это "вход" на новый уровень образования, и изменения... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:07

2023-12-25T06:07

2023-12-25T09:47

общество

россия

анзор музаев

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Менять ЕГЭ в связи с переходом на новую систему высшего образования не планируется, так как экзамен - это "вход" на новый уровень образования, и изменения внутри этого уровня не коснутся самого экзамена, заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Экзамен, Единый государственный экзамен, это вход на новую ступень, на новый уровень, который у нас называется высшим образованием. Изменения внутри этого уровня никак не касаются вот этой входной калитки, так скажем. Поэтому у нас изменений никаких нет. Еще раз говорю, модель, она устоялась, она себя оправдала. В связи с этим никаких изменений нет", - сказал Музаев. Он напомнил, что есть ежегодные "донастройки" экзамена, а "революционные изменения", как, например, экзамен по информатике в компьютерном формате или устный экзамен по иностранному языку - эти замечания копились годами, сейчас они внедрены и не вызывают отторжения. В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, до 30 июня участники пилотного проекта должны будут разработать и утвердить образовательные стандарты по новой системе образования. Пилотный проект будет реализовываться в РФ в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. Согласно пилоту, в России будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура.

https://ria.ru/20231225/ege-1917829050.html

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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование