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Глава Рособрнадзора высказался против отмены ЕГЭ - РИА Новости, 25.12.2023
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03:09 25.12.2023 (обновлено: 08:57 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ege-1917829050.html
Глава Рособрнадзора высказался против отмены ЕГЭ
Глава Рособрнадзора высказался против отмены ЕГЭ - РИА Новости, 25.12.2023
Глава Рособрнадзора высказался против отмены ЕГЭ
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить Единый государственный экзамен, заявил в интервью РИА Новости, что экзамен стал... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T03:09
2023-12-25T08:57
общество
россия
анзор музаев
владимир путин
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить Единый государственный экзамен, заявил в интервью РИА Новости, что экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов по поводу объективности проведения экзамена. &quot;Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен&quot;, — сказал Музаев.Он отметил, что призывы отменить экзамен с момента его введения не прекращались ни разу, при этом если до 2013 года "на экзаменах происходило форменное безобразие" в виде утечек, списываний, ЕГЭ-туризма, то начиная с 2013-2014 года не было ни одной утечки, и со временем контроль за проведением экзамена только усиливается. Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что большинство тех, кто призывает отменить ЕГЭ, не предлагают, чем его заменить, "предлагаются голословные утверждения, вот просто ЕГЭ плохо". "Вот сейчас возмущение вызывает, мое личное мнение, не как руководителя Рособрнадзора, раздражает Единый государственный экзамен тем, что нет возможности, скажу, может быть, как не госслужащий, как гражданин, нет возможности "зарешать", — добавил Музаев. Музаев заключил, что при низком уровне безработицы, наращивании мощностей во всех сферах, времени на эксперименты с экзаменом нет — подход выработался и оправдал себя, например во время пандемии. В течение 2023 года поступали многочисленные предложения о полной отмене ЕГЭ, например одно из таких предложений прозвучало в марте 2023 года - в Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается: запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств. Музаев сообщал, что новая форма ЕГЭ появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена, а в Минпросвещения сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования. Президент России Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, но если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует серьезного обсуждения.
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общество, россия, анзор музаев, владимир путин, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора высказался против отмены ЕГЭ

Глава Рособрнадзора: ЕГЭ стал объективным, нет утечек и замечаний экспертов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкШкольники перед началом ЕГЭ
Школьники перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Школьники перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить Единый государственный экзамен, заявил в интервью РИА Новости, что экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов по поводу объективности проведения экзамена.
«

"Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен", — сказал Музаев.

Он отметил, что призывы отменить экзамен с момента его введения не прекращались ни разу, при этом если до 2013 года "на экзаменах происходило форменное безобразие" в виде утечек, списываний, ЕГЭ-туризма, то начиная с 2013-2014 года не было ни одной утечки, и со временем контроль за проведением экзамена только усиливается.
Глава Рособрнадзора также подчеркнул, что большинство тех, кто призывает отменить ЕГЭ, не предлагают, чем его заменить, "предлагаются голословные утверждения, вот просто ЕГЭ плохо".
"Вот сейчас возмущение вызывает, мое личное мнение, не как руководителя Рособрнадзора, раздражает Единый государственный экзамен тем, что нет возможности, скажу, может быть, как не госслужащий, как гражданин, нет возможности "зарешать", — добавил Музаев.
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Музаев заключил, что при низком уровне безработицы, наращивании мощностей во всех сферах, времени на эксперименты с экзаменом нет — подход выработался и оправдал себя, например во время пандемии.
В течение 2023 года поступали многочисленные предложения о полной отмене ЕГЭ, например одно из таких предложений прозвучало в марте 2023 года - в Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается: запроса на это нет ни от учителей, ни от министерств.
Музаев сообщал, что новая форма ЕГЭ появится тогда, когда себя изживет существующая форма экзамена, а в Минпросвещения сообщали, что благодаря экзамену повысилась доступность высшего образования. Президент России Владимир Путин отмечал, что Минпросвещения, Минобрнауки и вузы думают над способами улучшения экзамена, премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ЕГЭ дает социальный лифт, но если есть альтернативные предложения, то нужно их рассматривать, при этом отмена ЕГЭ, по его словам, требует серьезного обсуждения.
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ОбществоРоссияАнзор МузаевВладимир ПутинМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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