https://ria.ru/20231225/eaes-1918036587.html

Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян

Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.12.2023

Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян

Армянская сторона рассчитывает на поддержку стран ЕАЭС в период председательства в союзе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T19:49

2023-12-25T19:49

2023-12-25T19:56

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никол пашинян

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Армянская сторона рассчитывает на поддержку стран ЕАЭС в период председательства в союзе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян "Республика Армения с 1 января 2024 года принимает у РФ председательство в органах ЕАЭС, в связи с чем мы рассчитываем на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач", - сказал Пашинян в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html

армения

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армения, россия, санкт-петербург, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире