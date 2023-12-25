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Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.12.2023
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19:49 25.12.2023 (обновлено: 19:56 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/eaes-1918036587.html
Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян
Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.12.2023
Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян
Армянская сторона рассчитывает на поддержку стран ЕАЭС в период председательства в союзе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T19:49
2023-12-25T19:56
армения
россия
санкт-петербург
никол пашинян
евразийский экономический союз
в мире
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ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Армянская сторона рассчитывает на поддержку стран ЕАЭС в период председательства в союзе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян "Республика Армения с 1 января 2024 года принимает у РФ председательство в органах ЕАЭС, в связи с чем мы рассчитываем на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач", - сказал Пашинян в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231225/eaes-1918030836.html
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армения, россия, санкт-петербург, никол пашинян, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Санкт-Петербург, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз, В мире
Армения ждет поддержки стран ЕАЭС в период председательства, заявил Пашинян

Пашинян: Армения рассчитывает на поддержку стран ЕАЭС в период председательства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 25 декабря 2023
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. 25 декабря 2023
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Армянская сторона рассчитывает на поддержку стран ЕАЭС в период председательства в союзе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян
"Республика Армения с 1 января 2024 года принимает у РФ председательство в органах ЕАЭС, в связи с чем мы рассчитываем на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач", - сказал Пашинян в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
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АрменияРоссияСанкт-ПетербургНикол ПашинянЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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