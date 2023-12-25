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Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
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18:32 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/eaes-1918018348.html
Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС
Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:32
2023-12-25T18:32
россия
санкт-петербург
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Сегодня рассмотрим ряд важных принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года. По сути это новый документ программного характера... Рассчитываю, что мы с вами утвердим Декларацию, оформив это соответствующим решением", - сказал президент РФ лидерам стран ЕАЭС. Лидеры стран ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
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россия, санкт-петербург, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС

Путин выразил надежду на принятие Декларации о развитии ЕАЭС до 2045 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Сегодня рассмотрим ряд важных принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года. По сути это новый документ программного характера... Рассчитываю, что мы с вами утвердим Декларацию, оформив это соответствующим решением", - сказал президент РФ лидерам стран ЕАЭС.
Лидеры стран ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран. 25 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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Вчера, 14:53
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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