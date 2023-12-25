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Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС
Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023
Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:32
2023-12-25T18:32
2023-12-25T18:32
россия
санкт-петербург
владимир путин
евразийский экономический союз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Сегодня рассмотрим ряд важных принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года. По сути это новый документ программного характера... Рассчитываю, что мы с вами утвердим Декларацию, оформив это соответствующим решением", - сказал президент РФ лидерам стран ЕАЭС. Лидеры стран ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Экономика
Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС
Путин выразил надежду на принятие Декларации о развитии ЕАЭС до 2045 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Сегодня рассмотрим ряд важных принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года. По сути это новый документ программного характера... Рассчитываю, что мы с вами утвердим Декларацию, оформив это соответствующим решением", - сказал президент РФ лидерам стран ЕАЭС.
Лидеры стран ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге
, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Страны ЕАЭС подписали соглашение о свободной торговле с Ираном