https://ria.ru/20231225/eaes-1918018348.html

Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС

Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС - РИА Новости, 25.12.2023

Путин выразил надежду на принятие Декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:32

2023-12-25T18:32

2023-12-25T18:32

россия

санкт-петербург

владимир путин

евразийский экономический союз

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принятие Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Сегодня рассмотрим ряд важных принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленные по инициативе российской стороны декларации о дальнейшем развитии экономических процессов на период до 2030 и на перспективу до 2045 года. По сути это новый документ программного характера... Рассчитываю, что мы с вами утвердим Декларацию, оформив это соответствующим решением", - сказал президент РФ лидерам стран ЕАЭС. Лидеры стран ЕАЭС собрались в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

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россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, санкт-петербург, владимир путин, евразийский экономический союз, экономика