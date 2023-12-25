https://ria.ru/20231225/eaes-1918015024.html

Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном

Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 25.12.2023

Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном

Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:15

2023-12-25T18:15

2023-12-25T18:40

иран

евразийский экономический союз

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в понедельник страны ЕАЭС в Санкт-Петербурге подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению."Данное соглашение может иметь действительно серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик евразийского региона. После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок - 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены", - заявил Путин в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы и деловые круги стран ЕАЭС, которые активно торгуют с иранскими партнерами. По его словам, теперь условия для такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены."Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих все наши государства транспортно-логистической системы, транспортно-логистических маршрутов - таких, как международный коридор Север-Юг, создадут предпосылки для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, контактов между людьми", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231225/iran-1917973363.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, евразийский экономический союз, экономика, россия, владимир путин