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Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 25.12.2023
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18:15 25.12.2023 (обновлено: 18:40 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/eaes-1918015024.html
Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном
Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном - РИА Новости, 25.12.2023
Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном
Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:15
2023-12-25T18:40
иран
евразийский экономический союз
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в понедельник страны ЕАЭС в Санкт-Петербурге подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению."Данное соглашение может иметь действительно серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик евразийского региона. После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок - 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены", - заявил Путин в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы и деловые круги стран ЕАЭС, которые активно торгуют с иранскими партнерами. По его словам, теперь условия для такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены."Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих все наши государства транспортно-логистической системы, транспортно-логистических маршрутов - таких, как международный коридор Север-Юг, создадут предпосылки для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, контактов между людьми", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231225/iran-1917973363.html
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иран, евразийский экономический союз, экономика, россия, владимир путин
Иран, Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о значении соглашения ЕАЭС с Ираном

Путин: соглашение с ЕАЭС открывает беспошлинный доступ товарам на рынки Ирана

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в понедельник страны ЕАЭС в Санкт-Петербурге подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.
"Данное соглашение может иметь действительно серьезное значение в контексте укрепления связей Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик евразийского региона. После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок - 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены", - заявил Путин в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета. Он подчеркнул, что в этом заинтересованы и деловые круги стран ЕАЭС, которые активно торгуют с иранскими партнерами. По его словам, теперь условия для такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены.
"Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих все наши государства транспортно-логистической системы, транспортно-логистических маршрутов - таких, как международный коридор Север-Юг, создадут предпосылки для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, контактов между людьми", - добавил Путин.
Подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Эксперт оценил значение соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном
Вчера, 16:14
 
ИранЕвразийский экономический союзЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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