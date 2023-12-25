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Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах - РИА Новости, 25.12.2023
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11:39 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917889101.html
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах - РИА Новости, 25.12.2023
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах
Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:39
2023-12-25T11:39
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра напомнила, что в этом году в Москве впервые москвичи смогли попасть на бесплатные экскурсии в новые корпуса больниц. "Показали все оборудование, которое есть, и врачи могли по-настоящему рассказать, погордиться и похвастаться своим местом работы. Честно говоря, мы такой реакции со стороны москвичей не ожидали. Слоты буквально разлетаются в течение часа с момента, как мы их открываем. Поэтому, я надеюсь, что мы эту практику продолжим, и она нравится и врачам, и москвичам. Поэтому все крупные московские больницы и впредь будем открывать, приглашая сначала туда здоровых москвичей", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html
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здоровье - общество, москва, анастасия ракова
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах

Ракова: Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в крупных больницах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлагманский центр ГКБ № 15 им. О.М. Филатова
Флагманский центр ГКБ № 15 им. О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флагманский центр ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра напомнила, что в этом году в Москве впервые москвичи смогли попасть на бесплатные экскурсии в новые корпуса больниц.
"Показали все оборудование, которое есть, и врачи могли по-настоящему рассказать, погордиться и похвастаться своим местом работы. Честно говоря, мы такой реакции со стороны москвичей не ожидали. Слоты буквально разлетаются в течение часа с момента, как мы их открываем. Поэтому, я надеюсь, что мы эту практику продолжим, и она нравится и врачам, и москвичам. Поэтому все крупные московские больницы и впредь будем открывать, приглашая сначала туда здоровых москвичей", - рассказала Ракова.
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Здоровье - ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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