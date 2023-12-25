https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917889101.html
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах - РИА Новости, 25.12.2023
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах
Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:39
2023-12-25T11:39
2023-12-25T11:39
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894333396_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_184bb043c449dad9bc3bbcf71047fda0.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра напомнила, что в этом году в Москве впервые москвичи смогли попасть на бесплатные экскурсии в новые корпуса больниц. "Показали все оборудование, которое есть, и врачи могли по-настоящему рассказать, погордиться и похвастаться своим местом работы. Честно говоря, мы такой реакции со стороны москвичей не ожидали. Слоты буквально разлетаются в течение часа с момента, как мы их открываем. Поэтому, я надеюсь, что мы эту практику продолжим, и она нравится и врачам, и москвичам. Поэтому все крупные московские больницы и впредь будем открывать, приглашая сначала туда здоровых москвичей", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894333396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_921e96528792f3de2dc45627349a158a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, анастасия ракова
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова
Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах
Ракова: Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в крупных больницах
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра напомнила, что в этом году в Москве впервые москвичи смогли попасть на бесплатные экскурсии в новые корпуса больниц.
"Показали все оборудование, которое есть, и врачи могли по-настоящему рассказать, погордиться и похвастаться своим местом работы. Честно говоря, мы такой реакции со стороны москвичей не ожидали. Слоты буквально разлетаются в течение часа с момента, как мы их открываем. Поэтому, я надеюсь, что мы эту практику продолжим, и она нравится и врачам, и москвичам. Поэтому все крупные московские больницы и впредь будем открывать, приглашая сначала туда здоровых москвичей", - рассказала Ракова.
Приемные отделения московских больниц начнут работать по новому стандарту