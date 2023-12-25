https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917889101.html

Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах

Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах - РИА Новости, 25.12.2023

Москва продолжит проводить экскурсии в крупных больницах

Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:39

2023-12-25T11:39

2023-12-25T11:39

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва продолжит проводить экскурсии для жителей в новый корпусах крупных больниц города, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Заммэра напомнила, что в этом году в Москве впервые москвичи смогли попасть на бесплатные экскурсии в новые корпуса больниц. "Показали все оборудование, которое есть, и врачи могли по-настоящему рассказать, погордиться и похвастаться своим местом работы. Честно говоря, мы такой реакции со стороны москвичей не ожидали. Слоты буквально разлетаются в течение часа с момента, как мы их открываем. Поэтому, я надеюсь, что мы эту практику продолжим, и она нравится и врачам, и москвичам. Поэтому все крупные московские больницы и впредь будем открывать, приглашая сначала туда здоровых москвичей", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20231225/bolnitsy-1917873268.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, анастасия ракова