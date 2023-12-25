https://ria.ru/20231225/bespilotniki-1917840177.html

Мантуров рассказал, сколько власти закажут беспилотников в ближайшие годы

Мантуров рассказал, сколько власти закажут беспилотников в ближайшие годы - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал, сколько власти закажут беспилотников в ближайшие годы

Органы власти и подведомственные организации, по оценке Минпромторга РФ, в ближайшие три года закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских авиационных... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T07:32

2023-12-25T07:32

2023-12-25T07:32

экономика

технологии

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Органы власти и подведомственные организации, по оценке Минпромторга РФ, в ближайшие три года закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских авиационных беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "По нашим текущим оценкам, в 2024-2026 годах органы власти и подведомственные учреждения закажут более 8,5 тысяч преимущественно российских БАС (беспилотные авиационные системы - ред.). Стимулировать дальнейшее развитие этой отрасли, как вы знаете, планируется с помощью отдельного национального проекта", - отметил он. В целом, уже сейчас в России насчитывается порядка 200 организаций, которые участвуют в разработке или производстве авиабеспилотников различных типов, добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20231225/promyshlennost-1917837667.html

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экономика, технологии, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)