https://ria.ru/20231225/batalon-1918054135.html

Путин созвонится с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки

Путин созвонится с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023

Путин созвонится с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки

Президент РФ Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:58

2023-12-25T21:58

2023-12-25T22:10

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Планирует обязательно!" - сказал Песков.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Маринки и сказал про заслуги офицера Трошина, которому присвоят звание майора. Таким образом он минует звание капитана.

https://ria.ru/20231225/marinka-1918011624.html

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россия, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков