https://ria.ru/20231225/batalon-1918054135.html
Путин созвонится с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки
Путин созвонится с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки - РИА Новости, 25.12.2023
Путин созвонится с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки
Президент РФ Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:58
2023-12-25T21:58
2023-12-25T22:10
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, участвовавшим во взятии Марьинки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Планирует обязательно!" - сказал Песков.В понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии Маринки и сказал про заслуги офицера Трошина, которому присвоят звание майора. Таким образом он минует звание капитана.
https://ria.ru/20231225/marinka-1918011624.html
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россия, владимир путин, сергей шойгу, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
Путин созвонится с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки
Песков: Путин поговорит с командиром батальона, участвовавшем во взятии Марьинки