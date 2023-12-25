https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917929995.html
Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2024 год составит около 40 миллиардов рублей
Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2024 год составит около 40 миллиардов рублей - РИА Новости, 25.12.2023
Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2024 год составит около 40 миллиардов рублей
Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год будет не ниже объемов текущего года: она составит порядка 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T13:43
2023-12-25T13:43
2023-12-25T13:43
экономика
автоваз
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год будет не ниже объемов текущего года: она составит порядка 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Инвестпрограмма на 2024 год будет весомой, не ниже объемов текущего года - порядка 40 миллиардов рублей", - сказал вице-премьер, который по совместительству является главой совета директоров "АвтоВАЗа", комментируя инвестпрограмму компании на следующий год.Инвестпрограмма автоконцерна на 2023 год составляла чуть менее 40 миллиардов рублей.Мантуров также напомнил, что в ближайшие три года на "АвтоВАЗе" будет запущено производство трех моделей: Lada Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
https://ria.ru/20231215/largus-1916005514.html
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экономика, автоваз
Инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2024 год составит около 40 миллиардов рублей
Мантуров: инвестпрограмма "АвтоВАЗа" на 2024 г составит порядка 40 млрд рублей
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Инвестиционная программа "АвтоВАЗа" на 2024 год будет не ниже объемов текущего года: она составит порядка 40 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Инвестпрограмма на 2024 год будет весомой, не ниже объемов текущего года - порядка 40 миллиардов рублей", - сказал вице-премьер, который по совместительству является главой совета директоров "АвтоВАЗа", комментируя инвестпрограмму компании на следующий год.
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по производству Lada Largus в 2024 году
Инвестпрограмма автоконцерна на 2023 год составляла чуть менее 40 миллиардов рублей.
Мантуров также напомнил, что в ближайшие три года на "АвтоВАЗе" будет запущено производство трех моделей: Lada
Aura в 2024 году, Lada Iskra в 2025 году и новый кроссовер на платформе Vesta в 2026 году.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти
, Ижевске
и Санкт-Петербурге
. В середине мая прошлого года французский Renault
передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
Путин надеется, что "АвтоВАЗ" снизит цены на продукцию