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Мантуров ответил на предложение передать бывший завод Nissan в другие руки - РИА Новости, 25.12.2023
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12:51 25.12.2023 (обновлено: 13:39 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917913487.html
Мантуров ответил на предложение передать бывший завод Nissan в другие руки
Мантуров ответил на предложение передать бывший завод Nissan в другие руки - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров ответил на предложение передать бывший завод Nissan в другие руки
Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не считает целесообразным передавать завод "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге (бывший Nissan) другому... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T12:51
2023-12-25T13:39
экономика
авто
сша
тольятти
ижевск
денис мантуров
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не считает целесообразным передавать завод "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге (бывший Nissan) другому собственнику, несмотря на попадание отечественного автоконцерна в санкционный лист США: "АвтоВАЗ" продолжит развивать площадку. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости. "АвтоВАЗ" продолжит развивать все свои производственные площадки. В том числе выпуск автомобилей продолжается на петербургском заводе, в следующем году там планируется нарастить объемы", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности возможной передачи завода в другие руки на фоне санкций США. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич". Ранее в соцсетях и отраслевых Telegram-каналах появилась информация о трудностях "АвтоВАЗа" по взаимодействию с восточными партнерами после попадания под санкции. Однако как сообщал РИА Новости президент компании Максим Соколов, никто из новых партнеров после этих событий не сказал "нет" сотрудничеству. Летом на петербургском заводе компании было налажено производство автомобилей Lada X-Cross 5, в следующем году ожидается начало выпуска новой модели. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году). Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231225/manturov-1917875618.html
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экономика, авто, сша, тольятти, ижевск, денис мантуров, максим соколов, автоваз
Экономика, Авто, США, Тольятти, Ижевск, Денис Мантуров, Максим Соколов, АвтоВАЗ
Мантуров ответил на предложение передать бывший завод Nissan в другие руки

Мантуров не считает нужным менять владельца завода "АвтоВАЗ" в Петербурге

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочие за сборкой автомобиля
Рабочие за сборкой автомобиля - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочие за сборкой автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не считает целесообразным передавать завод "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге (бывший Nissan) другому собственнику, несмотря на попадание отечественного автоконцерна в санкционный лист США: "АвтоВАЗ" продолжит развивать площадку. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.
«
"АвтоВАЗ" продолжит развивать все свои производственные площадки. В том числе выпуск автомобилей продолжается на петербургском заводе, в следующем году там планируется нарастить объемы", - сказал он, отвечая на вопрос о целесообразности возможной передачи завода в другие руки на фоне санкций США. Российский автогигант был включен в санкционный список США 14 сентября, также в него попали "Соллерс" и "Москвич".
Ранее в соцсетях и отраслевых Telegram-каналах появилась информация о трудностях "АвтоВАЗа" по взаимодействию с восточными партнерами после попадания под санкции. Однако как сообщал РИА Новости президент компании Максим Соколов, никто из новых партнеров после этих событий не сказал "нет" сотрудничеству.
Летом на петербургском заводе компании было налажено производство автомобилей Lada X-Cross 5, в следующем году ожидается начало выпуска новой модели.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи (-46% к 2021 году).
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Мантуров рассказал о росте оборота розничной торговли в России
Вчера, 11:04
 
ЭкономикаАвтоСШАТольяттиИжевскДенис МантуровМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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