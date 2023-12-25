https://ria.ru/20231225/avtokredity-1917921997.html

Мантуров назвал число машин, проданных по программе льготных автокредитов

Мантуров назвал число машин, проданных по программе льготных автокредитов - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров назвал число машин, проданных по программе льготных автокредитов

Более 27 тысяч машин отечественного производства продано в РФ в 2023 году по программе льготного автокредитования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T13:08

2023-12-25T13:08

2023-12-25T13:08

авто

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Более 27 тысяч машин отечественного производства продано в РФ в 2023 году по программе льготного автокредитования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "В этом году в целом было реализовано более 27 тысяч автомобилей по программе льготного автокредитования и более 35 тысяч по программе льготного лизинга", - отметил он. Согласно актуальным условиям программы, получить льготный автокредит могут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями. Базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35% но не более 925 тысяч рублей. Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>

https://ria.ru/20231225/avtokredit-1917842995.html

россия

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Ольга Фомченкова

авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)