https://ria.ru/20231225/avto-1917855176.html

Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году

Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году

Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:47

2023-12-25T09:47

2023-12-25T09:47

экономика

авто

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики - это будет около 700 тысяч", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о выпуске машин в стране по итогам года, уточнив, что речь идет о росте на 15% к прошлогодним показателям. "Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч)", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)