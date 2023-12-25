https://ria.ru/20231225/avto-1917855176.html
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году
Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:47
2023-12-25T09:47
2023-12-25T09:47
экономика
авто
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики - это будет около 700 тысяч", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о выпуске машин в стране по итогам года, уточнив, что речь идет о росте на 15% к прошлогодним показателям. "Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч)", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году
Мантуров: производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15%
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики - это будет около 700 тысяч", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о выпуске машин в стране по итогам года, уточнив, что речь идет о росте на 15% к прошлогодним показателям.
"Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч)", - добавил вице-премьер.
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