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Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2023
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09:47 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/avto-1917855176.html
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году
Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:47
2023-12-25T09:47
экономика
авто
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики - это будет около 700 тысяч", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о выпуске машин в стране по итогам года, уточнив, что речь идет о росте на 15% к прошлогодним показателям. "Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч)", - добавил вице-премьер.
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экономика, авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал о росте производства автомобилей в 2023 году

Мантуров: производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15%

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСборочный цех автомобильного завода "Москвич"
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сборочный цех автомобильного завода "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство автомобилей в РФ в 2023 году вырастет на 15% в годовом выражении, до 700 тысяч штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если говорить о всех сегментах, включая легковые, легкие коммерческие машины, автобусы, и грузовики - это будет около 700 тысяч", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о выпуске машин в стране по итогам года, уточнив, что речь идет о росте на 15% к прошлогодним показателям.
"Это именно производство, которое, кстати, оказалось выше, чем изначальные планы, заложенные в стратегии развития автопрома. Легковых автомобилей уже произведено более 480 тысяч (при годовом плане 470 тысяч)", - добавил вице-премьер.
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