Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров
Мантуров: продажи новых авто в РФ в 2023 году вырастут до 1,2 миллиона штук
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич", переданные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЦФО, в Москве
Автомобили "Москвич", переданные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЦФО, в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2023 году вырастут на 50% в годовом выражении, до 1,2 миллиона штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
При этом на легковой сегмент придется около 1 миллиона машин, уточнил вице-премьер. По данным "Автостата", в 2022 году было продано 626,3 тысячи новых легковушек. Таким образом, ожидается рост в 1,6 раза.
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"Один из основных драйверов здесь – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%... Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 миллиона автомобилей, порядка миллиона придется на легковые", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах новых автомобилей в стране по итогам года.