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Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023
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09:10 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/avto-1917847919.html
Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров
Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023
Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров
Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2023 году вырастут на 50% в годовом выражении, до 1,2 миллиона штук,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:10
2023-12-25T09:10
экономика
авто
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автостат
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2023 году вырастут на 50% в годовом выражении, до 1,2 миллиона штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом на легковой сегмент придется около 1 миллиона машин, уточнил вице-премьер. По данным "Автостата", в 2022 году было продано 626,3 тысячи новых легковушек. Таким образом, ожидается рост в 1,6 раза. "Один из основных драйверов здесь – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%... Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 миллиона автомобилей, порядка миллиона придется на легковые", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах новых автомобилей в стране по итогам года.
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экономика, авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат
Экономика, Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Автостат
Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров

Мантуров: продажи новых авто в РФ в 2023 году вырастут до 1,2 миллиона штук

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич", переданные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЦФО, в Москве
Автомобили Москвич, переданные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЦФО, в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобили "Москвич", переданные Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Управлению Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЦФО, в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2023 году вырастут на 50% в годовом выражении, до 1,2 миллиона штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
При этом на легковой сегмент придется около 1 миллиона машин, уточнил вице-премьер. По данным "Автостата", в 2022 году было продано 626,3 тысячи новых легковушек. Таким образом, ожидается рост в 1,6 раза.
«
"Один из основных драйверов здесь – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%... Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 миллиона автомобилей, порядка миллиона придется на легковые", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах новых автомобилей в стране по итогам года.
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ЭкономикаАвтоРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Автостат
 
 
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