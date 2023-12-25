https://ria.ru/20231225/avto-1917847919.html

Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров

Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров - РИА Новости, 25.12.2023

Продажи новых авто в России вырастут на 50 процентов, заявил Мантуров

Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2023 году вырастут на 50% в годовом выражении, до 1,2 миллиона штук,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T09:10

2023-12-25T09:10

2023-12-25T09:10

экономика

авто

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автостат

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Продажи новых автомобилей - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - в РФ в 2023 году вырастут на 50% в годовом выражении, до 1,2 миллиона штук, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. При этом на легковой сегмент придется около 1 миллиона машин, уточнил вице-премьер. По данным "Автостата", в 2022 году было продано 626,3 тысячи новых легковушек. Таким образом, ожидается рост в 1,6 раза. "Один из основных драйверов здесь – это автопром, где ожидается увеличение объемов рынка более чем на 50%... Рынок в целом (по всем категориям) будет около 1,2 миллиона автомобилей, порядка миллиона придется на легковые", - сказал он, отвечая на вопрос о продажах новых автомобилей в стране по итогам года.

https://ria.ru/20231225/avtokredit-1917842995.html

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экономика, авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автостат