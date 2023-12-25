https://ria.ru/20231225/avto-1917834420.html

Мантуров назвал условия, при которых подешевеют российские авто

Мантуров назвал условия, при которых подешевеют российские авто - РИА Новости, 25.12.2023

Мантуров назвал условия, при которых подешевеют российские авто

Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли; Минпромторг РФ РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:02

2023-12-25T06:02

2023-12-25T06:02

экономика

авто

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698440_0:223:3244:2048_1920x0_80_0_0_be2c34d043be2faf3eb5ca9b1e41841f.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли; Минпромторг РФ намерен контролировать динамику цен при соответствующих условиях, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В текущем году по "АвтоВАЗу" рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для "АвтоВАЗа" - около 50 тысяч рублей. То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители. У компании большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля", - пояснил вице-премьер. "С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917833914.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз