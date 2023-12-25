https://ria.ru/20231225/avto-1917834420.html
Мантуров назвал условия, при которых подешевеют российские авто
Мантуров назвал условия, при которых подешевеют российские авто - РИА Новости, 25.12.2023
Мантуров назвал условия, при которых подешевеют российские авто
Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли; Минпромторг РФ РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:02
2023-12-25T06:02
2023-12-25T06:02
экономика
авто
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские автомобили могут подешеветь при снижения ключевой ставки и затрат на логистику, цены на которую в последнее время значительно выросли; Минпромторг РФ намерен контролировать динамику цен при соответствующих условиях, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В текущем году по "АвтоВАЗу" рост цен составил порядка 11%. В основном это происходит из-за усложненной логистики, курсовой разницы и стоимости заемных средств. Например, говоря о логистике, сегодня отправка Lada Vesta автовозом стоит 40 тысяч рублей за один автомобиль, при этом маржинальность по этой модели для "АвтоВАЗа" - около 50 тысяч рублей. То есть мы можем сравнить, кто здесь больше зарабатывает: перевозчики или автопроизводители. У компании большой объем кредиторской задолженности, который нужно обслуживать, поэтому рост ключевой ставки также накладывается на стоимость автомобиля", - пояснил вице-премьер. "С постепенным снижением ключевой ставки и затрат на перевозку мы будем следить за тем, чтобы и у автопроизводителей стоимость машин также поступательно по каким-то показателям снижалась или как минимум сохранялась", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231225/avtovaz-1917833914.html
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экономика, авто, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз
Экономика, Авто, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ
Мантуров назвал условия, при которых подешевеют российские авто
Мантуров: российские авто подешевеют при снижении ставки и затрат на логистику