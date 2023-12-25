https://ria.ru/20231225/ataka-1918015352.html

В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР

В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР - РИА Новости, 25.12.2023

В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР

Советник Корпуса стражей исламской революции погиб после ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска, передает иранское государственное агентство Tasnim. РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:17

2023-12-25T18:17

2023-12-25T20:49

в мире

израиль

сирия

касем сулеймани

корпус стражей исламской революции

дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150672/25/1506722543_0:40:897:545_1920x0_80_0_0_9e3e1636616eedafc08018707ffd5367.jpg

ТЕГЕРАН, 25 дек — РИА Новости. Советник Корпуса стражей исламской революции погиб после ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска, передает иранское государственное агентство Tasnim."В ходе атаки Израиля по окрестностям Дамаска несколько часов назад погиб Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази, один из опытных и старейших советников КСИР в Сирии", — говорится в сообщении.В свою очередь, Корпус стражей исламской революции заявил, что Тель-Авив ответит за это преступление."Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление", — следует из заявления на сайте КСИР.Отношения между Ираном и Израилем резко обострились после того, как еврейское государство начало военные операции в секторе Газа в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС 7 октября. Так, президент Ирана Эбрахим Раиси заявлял, что Израиль перешел все красные линии. Он также подчеркивал, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа.В свою очередь, глава Минобороны еврейского государства Йоав Галлант обвинял Иран в усилении атак на Израиль через доверенных лиц в Ираке, Сирии и Йемене.

https://ria.ru/20231225/netanyakhu-1917998809.html

https://ria.ru/20231223/gaza-1917664571.html

https://ria.ru/20231225/konflikt-1915630213.html

израиль

сирия

дамаск (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сирия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, иран