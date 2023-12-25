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В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР - РИА Новости, 25.12.2023
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18:17 25.12.2023 (обновлено: 20:49 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/ataka-1918015352.html
В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР
В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР - РИА Новости, 25.12.2023
В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР
Советник Корпуса стражей исламской революции погиб после ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска, передает иранское государственное агентство Tasnim. РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:17
2023-12-25T20:49
в мире
израиль
сирия
касем сулеймани
корпус стражей исламской революции
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕГЕРАН, 25 дек — РИА Новости. Советник Корпуса стражей исламской революции погиб после ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска, передает иранское государственное агентство Tasnim."В ходе атаки Израиля по окрестностям Дамаска несколько часов назад погиб Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази, один из опытных и старейших советников КСИР в Сирии", — говорится в сообщении.В свою очередь, Корпус стражей исламской революции заявил, что Тель-Авив ответит за это преступление."Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление", — следует из заявления на сайте КСИР.Отношения между Ираном и Израилем резко обострились после того, как еврейское государство начало военные операции в секторе Газа в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС 7 октября. Так, президент Ирана Эбрахим Раиси заявлял, что Израиль перешел все красные линии. Он также подчеркивал, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа.В свою очередь, глава Минобороны еврейского государства Йоав Галлант обвинял Иран в усилении атак на Израиль через доверенных лиц в Ираке, Сирии и Йемене.
https://ria.ru/20231225/netanyakhu-1917998809.html
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израиль
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в мире, израиль, сирия, касем сулеймани, корпус стражей исламской революции, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, иран
В мире, Израиль, Сирия, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Иран
В Сирии при израильской атаке погиб советник иранского КСИР

Советник иранского КСИР погиб после удара Израиля по окрестностям Дамаска

CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGCКорпус стражей исламской революции
Корпус стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
Корпус стражей исламской революции. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 25 дек — РИА Новости. Советник Корпуса стражей исламской революции погиб после ракетного удара Израиля по окрестностям Дамаска, передает иранское государственное агентство Tasnim.
"В ходе атаки Израиля по окрестностям Дамаска несколько часов назад погиб Сейед Рази Мусави, известный как Сейед Рази, один из опытных и старейших советников КСИР в Сирии", — говорится в сообщении.
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По данным издания, Сейед Рази был соратником иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в январе 2020 года в Ираке после ракетной атаки США.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции заявил, что Тель-Авив ответит за это преступление.
"Несомненно, захватнический и варварский сионистский режим заплатит за это преступление", — следует из заявления на сайте КСИР.
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Отношения между Ираном и Израилем резко обострились после того, как еврейское государство начало военные операции в секторе Газа в ответ на атаку палестинского движения ХАМАС 7 октября.

По последним данным, число жертв атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе превысило 20,5 тысячи, пострадали более 54 тысяч человек.

Так, президент Ирана Эбрахим Раиси заявлял, что Израиль перешел все красные линии. Он также подчеркивал, что Тегеран не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в ситуацию вокруг сектора Газа.
В свою очередь, глава Минобороны еврейского государства Йоав Галлант обвинял Иран в усилении атак на Израиль через доверенных лиц в Ираке, Сирии и Йемене.
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В миреИзраильСирияКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииДамаск (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИран
 
 
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