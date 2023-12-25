https://ria.ru/20231225/alisa-1917845402.html

Москва и "Яндекс" научат "Алису" записывать данные о здоровье в медкарту

Москва и "Яндекс" научат "Алису" записывать данные о здоровье в медкарту - РИА Новости, 25.12.2023

Москва и "Яндекс" научат "Алису" записывать данные о здоровье в медкарту

Власти Москвы совместно с "Яндексом" планируют научить голосовой помощник "Алиса" записывать данные о здоровье в медкарту, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T08:45

2023-12-25T08:45

2023-12-25T08:45

технологии

москва

анастасия ракова

яндекс

алиса

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Москвы совместно с "Яндексом" планируют научить голосовой помощник "Алиса" записывать данные о здоровье в медкарту, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Уже сейчас активно работаем с "Яндексом", чтобы "Алиса" не только рассказывала нам сказки, но и передавала результаты контроля за основными показателями здоровья в медицинскую карту. Легко и непринужденно. Чтобы каждая бабушка могла просто назвать цифры своего давления, которое она видит на аппарате, и они автоматом отразились в карте у врача", - рассказала Ракова. Она добавила, что столица уже активно сотрудничает со всеми крупными компаниями, которые работают в этой области. "Мы понимаем, что за большими лингвистическими моделями будущее, и хотим в нем оказаться первыми. Поэтому со всеми крупными игроками, кто в нашей стране занимается такими системами, это и "Яндекс", и "Сбербанк", и "Росатом", и многие другие, мы активно сотрудничаем, и в ближайшее время заключим соглашения", - отметила Ракова.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, москва, анастасия ракова , яндекс, алиса, здоровье - общество