https://ria.ru/20231225/alisa-1917845402.html
Москва и "Яндекс" научат "Алису" записывать данные о здоровье в медкарту
Москва и "Яндекс" научат "Алису" записывать данные о здоровье в медкарту - РИА Новости, 25.12.2023
Москва и "Яндекс" научат "Алису" записывать данные о здоровье в медкарту
Власти Москвы совместно с "Яндексом" планируют научить голосовой помощник "Алиса" записывать данные о здоровье в медкарту, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T08:45
2023-12-25T08:45
2023-12-25T08:45
технологии
москва
анастасия ракова
яндекс
алиса
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Москвы совместно с "Яндексом" планируют научить голосовой помощник "Алиса" записывать данные о здоровье в медкарту, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Уже сейчас активно работаем с "Яндексом", чтобы "Алиса" не только рассказывала нам сказки, но и передавала результаты контроля за основными показателями здоровья в медицинскую карту. Легко и непринужденно. Чтобы каждая бабушка могла просто назвать цифры своего давления, которое она видит на аппарате, и они автоматом отразились в карте у врача", - рассказала Ракова. Она добавила, что столица уже активно сотрудничает со всеми крупными компаниями, которые работают в этой области. "Мы понимаем, что за большими лингвистическими моделями будущее, и хотим в нем оказаться первыми. Поэтому со всеми крупными игроками, кто в нашей стране занимается такими системами, это и "Яндекс", и "Сбербанк", и "Росатом", и многие другие, мы активно сотрудничаем, и в ближайшее время заключим соглашения", - отметила Ракова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, анастасия ракова , яндекс, алиса, здоровье - общество
Технологии, Москва, Анастасия Ракова , Яндекс, Алиса, Здоровье - Общество
Москва и "Яндекс" научат "Алису" записывать данные о здоровье в медкарту
Ракова: "Алису" планируют научить записывать данные о здоровье в медкарту
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Власти Москвы совместно с "Яндексом" планируют научить голосовой помощник "Алиса" записывать данные о здоровье в медкарту, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Уже сейчас активно работаем с "Яндексом", чтобы "Алиса" не только рассказывала нам сказки, но и передавала результаты контроля за основными показателями здоровья в медицинскую карту. Легко и непринужденно. Чтобы каждая бабушка могла просто назвать цифры своего давления, которое она видит на аппарате, и они автоматом отразились в карте у врача", - рассказала Ракова.
Она добавила, что столица уже активно сотрудничает со всеми крупными компаниями, которые работают в этой области.
"Мы понимаем, что за большими лингвистическими моделями будущее, и хотим в нем оказаться первыми. Поэтому со всеми крупными игроками, кто в нашей стране занимается такими системами, это и "Яндекс", и "Сбербанк", и "Росатом", и многие другие, мы активно сотрудничаем, и в ближайшее время заключим соглашения", - отметила Ракова.