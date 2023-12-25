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Новая ВПП аэропорта Благовещенска сможет принимать все типы судов - РИА Новости, 25.12.2023
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Амурская область
Амурская область
 
11:29 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881352.html
Новая ВПП аэропорта Благовещенска сможет принимать все типы судов
Новая ВПП аэропорта Благовещенска сможет принимать все типы судов - РИА Новости, 25.12.2023
Новая ВПП аэропорта Благовещенска сможет принимать все типы судов
Новая взлётно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска, которую в понедельник запустили в эксплуатацию, сможет принимать все типы воздушных судов, что... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T11:29
2023-12-25T11:29
амурская область
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 дек – РИА Новости. Новая взлётно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска, которую в понедельник запустили в эксплуатацию, сможет принимать все типы воздушных судов, что максимально расширит сеть авиамаршрутов, сообщает правительство Приамурья. Первым на новую ВПП приземлился пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия", который совершал регулярный рейс из Красноярска. "Для каждого региона, и для Амурской области, и для Благовещенска, в частности, аэропорт — это визитная карточка. Запуск взлетно-посадочной полосы имеет важнейшее значение, потому что полоса сможет принимать самолеты всех типов, в том числе по массе. Соответственно будет летать широкий фюзеляж, а это большие возможности для развития сети перелетов. Активно работаем с различными авиакомпаниями для того, чтобы максимально расширить сетку авиамаршрутов", - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов. Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Благовещенске велось по поручению президента, отметили в правительстве. В рамках реконструкции аэродрома установили современное светосигнальное, радиотехническое и метеорологическое оборудование, периметральную охрану, построили новые рулежные дорожки. Работы проводились в рамках первого этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры. Следующим этапом реконструкции предусмотрено строительство нового и расширение действующего перронов. Кроме того, в сентябре глава государства дал поручение Минтрансу России о выделении финансирования на реконструкцию дороги от Благовещенска до аэропорта. Эти работы начнутся в следующем году, уточнил Орлов. В декабре все службы активно готовились к вводу в работу новой взлетно-посадочной полосы. После монтажа светосигнального и радиотехнического оборудования, к облетам приступил специальный самолет-лаборатория Ан-26 ЗАО "Летные проверки и системы" (принадлежит подведомственной Росавиации госкорпорации по ОрВД). Готовность объекта также оценила комиссия Росавиации. Специалисты подтвердили, что все системы соответствуют эксплуатационным требованиям. "Сейчас в аэропорту Благовещенска происходят самые масштабные изменения в его истории. За счет инвестора – компании "АБС Благовещенск" - строятся новые пассажирский и грузовой терминалы. Мы готовимся к приему широкофюзеляжных воздушных судов и проводим ремонтные работы в действующем терминале аэропорта. В результате мы увеличим зал вылета более чем в 2 раза. Пассажирам станет комфортнее ожидать посадку на рейс", - сказал исполнительный директор международного аэропорта Благовещенска Александр Карпов. В аэропорту подтвердили, что с 25 декабря 2023 года все взлетно-посадочные операции будут проводится на новой ВПП.
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благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)

Новая ВПП аэропорта Благовещенска сможет принимать все типы судов

© Фото : Правительство Амурской областиНовая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Правительство Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 дек – РИА Новости. Новая взлётно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска, которую в понедельник запустили в эксплуатацию, сможет принимать все типы воздушных судов, что максимально расширит сеть авиамаршрутов, сообщает правительство Приамурья.
Первым на новую ВПП приземлился пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия", который совершал регулярный рейс из Красноярска.
© Фото : Правительство Амурской областиНовая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Правительство Амурской области
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска
"Для каждого региона, и для Амурской области, и для Благовещенска, в частности, аэропорт — это визитная карточка. Запуск взлетно-посадочной полосы имеет важнейшее значение, потому что полоса сможет принимать самолеты всех типов, в том числе по массе. Соответственно будет летать широкий фюзеляж, а это большие возможности для развития сети перелетов. Активно работаем с различными авиакомпаниями для того, чтобы максимально расширить сетку авиамаршрутов", - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы в Благовещенске велось по поручению президента, отметили в правительстве. В рамках реконструкции аэродрома установили современное светосигнальное, радиотехническое и метеорологическое оборудование, периметральную охрану, построили новые рулежные дорожки. Работы проводились в рамках первого этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры. Следующим этапом реконструкции предусмотрено строительство нового и расширение действующего перронов. Кроме того, в сентябре глава государства дал поручение Минтрансу России о выделении финансирования на реконструкцию дороги от Благовещенска до аэропорта. Эти работы начнутся в следующем году, уточнил Орлов.
В декабре все службы активно готовились к вводу в работу новой взлетно-посадочной полосы. После монтажа светосигнального и радиотехнического оборудования, к облетам приступил специальный самолет-лаборатория Ан-26 ЗАО "Летные проверки и системы" (принадлежит подведомственной Росавиации госкорпорации по ОрВД). Готовность объекта также оценила комиссия Росавиации. Специалисты подтвердили, что все системы соответствуют эксплуатационным требованиям.
"Сейчас в аэропорту Благовещенска происходят самые масштабные изменения в его истории. За счет инвестора – компании "АБС Благовещенск" - строятся новые пассажирский и грузовой терминалы. Мы готовимся к приему широкофюзеляжных воздушных судов и проводим ремонтные работы в действующем терминале аэропорта. В результате мы увеличим зал вылета более чем в 2 раза. Пассажирам станет комфортнее ожидать посадку на рейс", - сказал исполнительный директор международного аэропорта Благовещенска Александр Карпов.
В аэропорту подтвердили, что с 25 декабря 2023 года все взлетно-посадочные операции будут проводится на новой ВПП.
© Фото : Правительство Амурской областиНовая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : Правительство Амурской области
Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Благовещенска
 
Амурская областьБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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