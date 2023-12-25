https://ria.ru/20231225/abort-1917896028.html

В Псковской области ввели штрафы за склонение к абортам

В Псковской области ввели штрафы за склонение к абортам - РИА Новости, 25.12.2023

В Псковской области ввели штрафы за склонение к абортам

Законодательное собрание Псковской области одобрило закон о запрете склонения женщин к абортам, штрафы для граждан составят до 5 тысяч рублей, для должностных... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T11:55

2023-12-25T11:55

2023-12-25T11:55

общество

псковская область

россия

михаил ведерников

валентина матвиенко

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Законодательное собрание Псковской области одобрило закон о запрете склонения женщин к абортам, штрафы для граждан составят до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба парламента региона. "В Псковской области установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие - соответствующие правовые нормы по предложению губернатора закреплены в областном законодательстве решением регионального парламента", - говорится в сообщении. Как отмечается, вне зависимости от того, сделан аборт или нет, соответствующие штрафы для граждан установлены в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц - 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц - 30-50 тысяч рублей. При этом склонением к искусственному прерыванию беременности понимается "совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана". "Информирование беременной женщины о наличии включенных в официальный перечень медицинских либо социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не квалифицируется как склонение к аборту и не подразумевает административного наказания", - уточняют в заксобрании Псковской области. В начале декабря губернатор региона Михаил Ведерников сообщал, что предложил региональному парламенту принять закон, запрещающий склонять женщин к абортам. Как отмечал Ведерников, несмотря на стабильное снижение количества абортов в Псковской области (1,5 тысячи в 2022 году против 2,7 тысячи в 2020 году), к ним прибегают около 20% беременных женщин. В декабре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство точно не пойдет по пути запрета и криминализации абортов. В ряде регионов РФ в последнее время высказались за введение штрафов за склонение к аборту. Кроме того, отдельные субъекты начали запрещать аборты в клиниках, в том числе частных.

https://ria.ru/20231218/aborty-1916459541.html

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общество, псковская область, россия, михаил ведерников, валентина матвиенко, совет федерации рф