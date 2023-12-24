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"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой - РИА Новости, 24.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 24.12.2023 (обновлено: 18:52 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vsu-1917780678.html
"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой
"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой - РИА Новости, 24.12.2023
"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой
ВС России подготовили отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил украинский военный из подразделения "Кракен" в... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:09
2023-12-24T18:52
специальная военная операция на украине
украина
сергей шойгу
валерий залужный
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. ВС России подготовили отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил украинский военный из подразделения "Кракен" в интервью журналисту Роману Бебеху."Это невозможно, мы бы дальше не прошли. &lt;…&gt; У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали", — отметил он.По словам военного, контрнаступление ВСУ с самого начала пошло не по плану. Он добавил, что люди, которые разрабатывали стратегию, оказались совершенно некомпетентными, а между подразделениями на передовой не было взаимодействия."Куча бригад перестреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, куча пехоты подрывалась", — резюмировал он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917772859.html
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украина, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой

Солдат ВСУ: ВС России подготовили шикарную оборону, которую невозможно прорвать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. ВС России подготовили отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил украинский военный из подразделения "Кракен" в интервью журналисту Роману Бебеху.
"Это невозможно, мы бы дальше не прошли. <…> У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали", — отметил он.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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По словам военного, контрнаступление ВСУ с самого начала пошло не по плану. Он добавил, что люди, которые разрабатывали стратегию, оказались совершенно некомпетентными, а между подразделениями на передовой не было взаимодействия.
"Куча бригад перестреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, куча пехоты подрывалась", — резюмировал он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТО
 
 
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