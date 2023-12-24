"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой
Солдат ВСУ: ВС России подготовили шикарную оборону, которую невозможно прорвать
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. ВС России подготовили отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил украинский военный из подразделения "Кракен" в интервью журналисту Роману Бебеху.
"Это невозможно, мы бы дальше не прошли. <…> У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали", — отметил он.
По словам военного, контрнаступление ВСУ с самого начала пошло не по плану. Он добавил, что люди, которые разрабатывали стратегию, оказались совершенно некомпетентными, а между подразделениями на передовой не было взаимодействия.
"Куча бригад перестреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, куча пехоты подрывалась", — резюмировал он.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.