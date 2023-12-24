https://ria.ru/20231224/vsu-1917780678.html

"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой

"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой - РИА Новости, 24.12.2023

"Просто шикарная". Солдата ВСУ поразила тактика России на передовой

ВС России подготовили отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил украинский военный из подразделения "Кракен" в... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:09

2023-12-24T17:09

2023-12-24T18:52

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы рф

нато

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. ВС России подготовили отличную линию обороны, которую было невозможно прорвать в ходе контрнаступления, заявил украинский военный из подразделения "Кракен" в интервью журналисту Роману Бебеху."Это невозможно, мы бы дальше не прошли. <…> У них оборона была отлично подготовлена. По сравнению с нашим наступлением их оборона была просто шикарная. Мы бы ее никак не прорвали", — отметил он.По словам военного, контрнаступление ВСУ с самого начала пошло не по плану. Он добавил, что люди, которые разрабатывали стратегию, оказались совершенно некомпетентными, а между подразделениями на передовой не было взаимодействия."Куча бригад перестреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, куча пехоты подрывалась", — резюмировал он.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917772859.html

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украина, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато