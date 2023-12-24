В США фразой о Новом годе и ВСУ "отрезвили" Киев
Риттер: большинство находящихся на фронте солдат ВСУ не доживут до Нового года
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многие солдаты ВСУ вряд ли доживут до Нового года, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х.
Так он прокомментировал пост советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который написал, что сотни тысяч украинцев встретят Рождество и Новый год на фронте, и попросил передать им теплые пожелания.
"К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года", — отметил Риттер.
ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как отмечали в Кремле, чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.