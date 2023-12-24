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В США фразой о Новом годе и ВСУ "отрезвили" Киев - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 24.12.2023 (обновлено: 15:57 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vsu-1917767384.html
В США фразой о Новом годе и ВСУ "отрезвили" Киев
В США фразой о Новом годе и ВСУ "отрезвили" Киев - РИА Новости, 24.12.2023
В США фразой о Новом годе и ВСУ "отрезвили" Киев
Многие солдаты ВСУ вряд ли доживут до Нового года, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:21
2023-12-24T15:57
сша
украина
скотт риттер
антон геращенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
евросоюз
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многие солдаты ВСУ вряд ли доживут до Нового года, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х.Так он прокомментировал пост советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который написал, что сотни тысяч украинцев встретят Рождество и Новый год на фронте, и попросил передать им теплые пожелания."К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года", — отметил Риттер.ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как отмечали в Кремле, чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231224/vsu-1917741676.html
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сша, украина, скотт риттер, антон геращенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз, сергей шойгу
США, Украина, Скотт Риттер, Антон Геращенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу
В США фразой о Новом годе и ВСУ "отрезвили" Киев

Риттер: большинство находящихся на фронте солдат ВСУ не доживут до Нового года

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Многие солдаты ВСУ вряд ли доживут до Нового года, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в соцсети Х.
Так он прокомментировал пост советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который написал, что сотни тысяч украинцев встретят Рождество и Новый год на фронте, и попросил передать им теплые пожелания.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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"К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года", — отметил Риттер.
ВСУ с 4 июня пытаются вести контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они так и не смогли преодолеть тактическую оборону российских военных. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, с начала спецоперации потери противника составили 383 тысячи солдат убитыми и ранеными.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как отмечали в Кремле, чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаСкотт РиттерАнтон ГеращенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюзСергей Шойгу
 
 
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