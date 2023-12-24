https://ria.ru/20231224/vizitka-1917813488.html

Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за два миллиона рублей

Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за два миллиона рублей - РИА Новости, 24.12.2023

Визитку Путина продали на аукционе в Петербурге за два миллиона рублей

Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на электронном... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T23:04

2023-12-24T23:04

2023-12-24T23:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Визитная карточка президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на электронном аукционе в воскресенье за 2 миллиона рублей, следует из данных на сайте аукционной площадки. На аукцион была выставлена визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Несколько телефонных номеров на этой визитке написаны рукой Путина, уточняется в карточке лота. Ранее максимальная ставка составляла 2,8 тысячи рублей при стартовой цене в 1 тысячу рублей, а за пять часов до начала торгов в воскресенье максимальная ставка составляла 200 тысяч рублей. "Продано за 2 000 000 рублей", - указывается в каталоге лотов, выставленных на электронный аукцион. Аукционная площадка не разглашает данные победителей торгов. Это не первый случай, когда визитки Путина выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.

https://ria.ru/20231118/viski-1910325919.html

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владимир путин, санкт-петербург, россия, общество