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Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря - РИА Новости, 24.12.2023
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16:29 24.12.2023 (обновлено: 16:44 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/vizit-1917775855.html
Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря
Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря - РИА Новости, 24.12.2023
Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря и проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T16:29
2023-12-24T16:44
россия
мид индии
в мире
сергей лавров
субраманиам джайшанкар
денис мантуров
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря и проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщил МИД Индии."Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар посетит Россию 25-29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся обменов на высоком уровне между двумя сторонами. В ходе этого визита глава МИД Индии встретится с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым для обсуждения вопросов, связанных с экономическим взаимодействием. Министр иностранных дел Индии встретится со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения двусторонних, многосторонних и международных вопросов", - говорится в сообщении индийского ведомства.Отмечается, что глава МИД Индии будет участвовать в мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге."Проверенное временем партнерство между Индией и Россией остается стабильным и устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства", - добавил МИД Индии.Ранее ряд СМИ писали, что глава МИД Индии может прибыть в Москву 25 декабря для переговоров с Лавровым. Указывалось, что переговоры будут охватывать ряд двусторонних и многосторонних вопросов и затронут, в частности, вопросы торговли, энергетики и обороны, а также сотрудничества России и Индии в двусторонних и многосторонних организациях.Последний визит главы МИД Индии в Россию состоялся в ноябре 2022 года, в его ходе Джайшанкар провел переговоры с Лавровым и Мантуровым.
https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html
https://ria.ru/20231202/ssha-1913303358.html
https://ria.ru/20231219/neft-1916683434.html
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россия, мид индии, в мире, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, денис мантуров, москва, индия
Россия, МИД Индии, В мире, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, Денис Мантуров, Москва, Индия
Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря

МИД Индии: Джайшанкар посетит Россию и встретится с Лавровым с 25 по 29 декабря

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСубраманьям Джайшанкар
Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря и проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, сообщил МИД Индии.
"Министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар посетит Россию 25-29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся обменов на высоком уровне между двумя сторонами. В ходе этого визита глава МИД Индии встретится с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым для обсуждения вопросов, связанных с экономическим взаимодействием. Министр иностранных дел Индии встретится со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения двусторонних, многосторонних и международных вопросов", - говорится в сообщении индийского ведомства.
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Отмечается, что глава МИД Индии будет участвовать в мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге.
"Проверенное временем партнерство между Индией и Россией остается стабильным и устойчивым и продолжает характеризоваться духом особого и привилегированного стратегического партнерства", - добавил МИД Индии.
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Ранее ряд СМИ писали, что глава МИД Индии может прибыть в Москву 25 декабря для переговоров с Лавровым. Указывалось, что переговоры будут охватывать ряд двусторонних и многосторонних вопросов и затронут, в частности, вопросы торговли, энергетики и обороны, а также сотрудничества России и Индии в двусторонних и многосторонних организациях.
Последний визит главы МИД Индии в Россию состоялся в ноябре 2022 года, в его ходе Джайшанкар провел переговоры с Лавровым и Мантуровым.
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РоссияМИД ИндииВ миреСергей ЛавровСубраманиам ДжайшанкарДенис МантуровМоскваИндия
 
 
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