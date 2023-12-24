https://ria.ru/20231224/ukraina-1917778545.html

Глава Минобороны Украины назвал условие начала полной демобилизации

Глава Минобороны Украины назвал условие начала полной демобилизации - РИА Новости, 24.12.2023

Глава Минобороны Украины назвал условие начала полной демобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил СМИ, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T16:55

2023-12-24T16:55

2023-12-24T16:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил СМИ, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. Ранее начальник службы авиации и ПВО третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров заявил, что Украине, проигрывающей в мобилизационных и финансовых ресурсах, следует готовиться к тотальной мобилизации. "Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война… Мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он передохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - сказал Умеров украинскому телеканалу "Общественное". Он посетовал, что процесс мобилизации на Украине "демонизировали", и военная служба воспринимается как наказание. По его словам, для изменения этого разработан законопроект, который планируют в ближайшее время зарегистрировать в Верховной раде. "Мы готовим матрицу ответственности, или матрицу мобилизации, которая должна быть понятна обществу… Главный месседж - как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война", - пояснил Умеров. Комментируя возможную мобилизацию мужчин-граждан Украины, уехавших за границу с февраля прошлого года, министр отметил, что Киев имеет данные о точном числе таких людей. По его словам, украинские власти разработают "правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие" в конфликте. Говоря о планах Киева на 2024 год, он заявил, что власти будут делать все, чтобы достичь поставленных военных целей. Ранее Умеров в интервью изданию Bild заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины от 25 до 60 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231224/es-1917766366.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917772859.html

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