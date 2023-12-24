https://ria.ru/20231224/ukraina-1917764780.html
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 24.12.2023
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
Украина потеряет значительные территории, которые могут захотеть вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:59
2023-12-24T14:59
2023-12-24T18:54
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории, которые могут захотеть вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я думаю, что Одесса будет снова включена в состав России, вероятно, уже в 2024 году. <…> Также вполне возможно, что исторически румынские территории вернутся к Румынии, часть вернется к Венгрии, а другие территории — к Польше. Это плохие новости для Украины", — сказал он.По мнению эксперта, у бывшей советской республики нет перспективы светлого будущего. Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ проигрывают на поле боя, в том числе испытывают острую нехватку боеприпасов.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917762266.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Венгрия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
Джонсон: Украина может потерять Одессу и большую часть западных территорий