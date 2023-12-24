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"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 24.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 24.12.2023 (обновлено: 18:54 24.12.2023)
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917764780.html
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 24.12.2023
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
Украина потеряет значительные территории, которые могут захотеть вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T14:59
2023-12-24T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
венгрия
владимир зеленский
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории, которые могут захотеть вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я думаю, что Одесса будет снова включена в состав России, вероятно, уже в 2024 году. &lt;…&gt; Также вполне возможно, что исторически румынские территории вернутся к Румынии, часть вернется к Венгрии, а другие территории — к Польше. Это плохие новости для Украины", — сказал он.По мнению эксперта, у бывшей советской республики нет перспективы светлого будущего. Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ проигрывают на поле боя, в том числе испытывают острую нехватку боеприпасов.ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917762266.html
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в мире, украина, польша, венгрия, владимир зеленский, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Венгрия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Уже в 2024 году". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина

Джонсон: Украина может потерять Одессу и большую часть западных территорий

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина потеряет значительные территории, которые могут захотеть вернуть себе Польша, Венгрия и Румыния, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Я думаю, что Одесса будет снова включена в состав России, вероятно, уже в 2024 году. <…> Также вполне возможно, что исторически румынские территории вернутся к Румынии, часть вернется к Венгрии, а другие территории — к Польше. Это плохие новости для Украины", — сказал он.
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По мнению эксперта, у бывшей советской республики нет перспективы светлого будущего. Владимиру Зеленскому докладывают, что ВСУ проигрывают на поле боя, в том числе испытывают острую нехватку боеприпасов.
ВСУ с 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления украинская армия потеряла почти 160 тысяч бойцов, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. А главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что украинские войска зашли в тупик и не смогли продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения, которых от них ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВенгрияВладимир ЗеленскийСергей ШойгуНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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