https://ria.ru/20231224/ukraina-1917737252.html

Байден не позволит Украине закончить конфликт, заявил Азаров

Байден не позволит Украине закончить конфликт, заявил Азаров - РИА Новости, 24.12.2023

Байден не позволит Украине закончить конфликт, заявил Азаров

Президент США Джо Байден не позволит киевскому режиму закончить конфликт на Украине, капитуляция Владимира Зеленского ударит по политическим перспективам... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T10:41

2023-12-24T10:41

2023-12-24T10:41

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николай азаров (политик)

джо байден

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден не позволит киевскому режиму закончить конфликт на Украине, капитуляция Владимира Зеленского ударит по политическим перспективам американского лидера, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы. "Перемирия на Украине не будет, пока Байден остается президентом. Он не даст Зеленскому закончить войну, потому что капитуляция зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ", - выразил своё мнение Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231224/oborona-1917717176.html

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