https://ria.ru/20231224/tsar-1917729729.html

Власти ЦАР высказались насчет членства в БРИКС

Власти ЦАР высказались насчет членства в БРИКС - РИА Новости, 24.12.2023

Власти ЦАР высказались насчет членства в БРИКС

Центральноафриканская Республика хотела бы быть членом БРИКС, но пока что не соответствует критериям, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:32

2023-12-24T09:32

2023-12-24T11:16

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БАНГИ, 24 дек — РИА Новости. Центральноафриканская Республика хотела бы быть членом БРИКС, но пока что не соответствует критериям, заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сильви Байпо-Темон. "Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня — нет, но она сосредоточится на том, чтобы суметь стать страной, восставшей из пепла, страной, которую уважают, страной с потенциалом, который можно использовать, потому что ЦАР — в экономическом плане очень сильная страна. Ненормально, что ЦАР сегодня слабая страна", — сказала она.По мнению министра, у республики есть весь потенциал, необходимый для того, чтобы занять место среди экономически сильных стран. При этом ЦАР надеется расширить сотрудничество со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, добавила Байпо-Темон.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. На последнем саммите, прошедшем в августе в Йоханнесбурге, приглашение в БРИКС с 1 января 2024 года официально получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. В 2024 году в БРИКС будет председательствовать Россия, следующий саммит пройдет в Казани.

https://ria.ru/20231224/tsar-1917728412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цар, россия, брикс