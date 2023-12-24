https://ria.ru/20231224/tsar-1917727892.html
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 24.12.2023
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС
Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:17
2023-12-24T09:17
2023-12-24T09:17
в мире
цар
бразилия
россия
брикс
индия
китай
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. "Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР", - сказала министр. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html
цар
бразилия
россия
индия
китай
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, бразилия, россия, брикс, индия, китай, юар
В мире, ЦАР, Бразилия, Россия, БРИКС, Индия, Китай, ЮАР
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС
МИД ЦАР заявил о намерении расширить сотрудничество со странами БРИКС