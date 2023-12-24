https://ria.ru/20231224/tsar-1917727892.html

ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС

ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 24.12.2023

ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС

Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:17

2023-12-24T09:17

2023-12-24T09:17

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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. "Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР", - сказала министр. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, цар, бразилия, россия, брикс, индия, китай, юар