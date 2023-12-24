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ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 24.12.2023
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09:17 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/tsar-1917727892.html
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС - РИА Новости, 24.12.2023
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС
Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:17
2023-12-24T09:17
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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон. "Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР", - сказала министр. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
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в мире, цар, бразилия, россия, брикс, индия, китай, юар
В мире, ЦАР, Бразилия, Россия, БРИКС, Индия, Китай, ЮАР
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС

МИД ЦАР заявил о намерении расширить сотрудничество со странами БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Центральноафриканская Республика надеется расширить свое сотрудничество со странами БРИКС, заявила в интервью РИА Новости глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.
«
"Страны прибавились (в БРИКС) с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР", - сказала министр.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
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