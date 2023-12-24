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Аэропорт Тамбова модернизируют при поддержке Росавиации - РИА Новости, 24.12.2023
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Тамбовская область
 
16:37 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/tambov-1917776919.html
Аэропорт Тамбова модернизируют при поддержке Росавиации
Аэропорт Тамбова модернизируют при поддержке Росавиации - РИА Новости, 24.12.2023
Аэропорт Тамбова модернизируют при поддержке Росавиации
Перспективы развития авиационного сообщения в Тамбовской области обсудили во время рабочей встречи глава региона Максим Егоров и руководитель Федерального... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T16:37
2023-12-24T16:37
тамбовская область
выставка-форум "россия"
тамбовская область
максим егоров
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Перспективы развития авиационного сообщения в Тамбовской области обсудили во время рабочей встречи глава региона Максим Егоров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров.Встреча состоялась во время проведения Дня Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия". Аэропорт Тамбова на сегодня - единственный в Центральном Черноземье, который отправляет и принимает регулярные рейсы после начала СВО. Самолеты летают в Москву и Санкт-Петербург. За 11 месяцев пассажиропоток вырос на 20%. За год пассажиропоток составит около 31 тысячи человек.Глава Тамбовской области сообщил, что региональные власти работают над расширением географии полетов. В списке перспективных рейсов Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань, города Урала. Для реализации намеченных планов необходима дальнейшая модернизация аэропортовой инфраструктуры.Как сообщил Егоров, в прошлом году на ремонт взлетно-посадочной полосы из областного бюджета было выделено более 560 миллионов рублей. Однако для полноценной эксплуатации более вместительных самолётов необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу на 300-400 метров. В следующем году начнется разработка проекта её реконструкции.Кроме того, Росавиация 1 ноября выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования, которое позволит аэропорту "Тамбов" принимать самолеты в темное время суток. В настоящее время идет процесс оформления разрешения на работу аэропорта в темное время суток.Глава Росавиации отметил заинтересованность правительства Тамбовской области в развитии авиасообщения и подтвердил, что совместная работа в этом направлении будет продолжена.Глава региона со своей стороны выразил надежду, что совместная работа позволит в полной мере раскрыть потенциал воздушной гавани и сделать ее одним из важнейших авиационных узлов в Черноземье."В реализации намеченных планов Федеральное агентство воздушного транспорта играет важную роль. Также плотно работаем с вашим подведомственным учреждением – Госкорпорацией по организации воздушного движения и его структурными подразделениями. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Росавиацию за содействие в ускорении решения этого вопроса и проведении летной проверки светосигнального оборудования", - подчеркнул Егоров.
https://ria.ru/20231224/promyshlennost-1917771331.html
https://ria.ru/20231224/tambov-1917772406.html
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выставка-форум "россия", тамбовская область, максим егоров
Тамбовская область, Выставка-форум "Россия", Тамбовская область, Максим Егоров

Аэропорт Тамбова модернизируют при поддержке Росавиации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Тамбовская область. День региона
Выставка Россия. Тамбовская область. День региона
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка "Россия". Тамбовская область. День региона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Перспективы развития авиационного сообщения в Тамбовской области обсудили во время рабочей встречи глава региона Максим Егоров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров.
Встреча состоялась во время проведения Дня Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия". Аэропорт Тамбова на сегодня - единственный в Центральном Черноземье, который отправляет и принимает регулярные рейсы после начала СВО. Самолеты летают в Москву и Санкт-Петербург. За 11 месяцев пассажиропоток вырос на 20%. За год пассажиропоток составит около 31 тысячи человек.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Егоров: рост промышленности Тамбовской области в 2023 году составил 13%
15:56
Глава Тамбовской области сообщил, что региональные власти работают над расширением географии полетов. В списке перспективных рейсов Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань, города Урала. Для реализации намеченных планов необходима дальнейшая модернизация аэропортовой инфраструктуры.
Как сообщил Егоров, в прошлом году на ремонт взлетно-посадочной полосы из областного бюджета было выделено более 560 миллионов рублей. Однако для полноценной эксплуатации более вместительных самолётов необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу на 300-400 метров. В следующем году начнется разработка проекта её реконструкции.
Кроме того, Росавиация 1 ноября выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования, которое позволит аэропорту "Тамбов" принимать самолеты в темное время суток. В настоящее время идет процесс оформления разрешения на работу аэропорта в темное время суток.
Глава Росавиации отметил заинтересованность правительства Тамбовской области в развитии авиасообщения и подтвердил, что совместная работа в этом направлении будет продолжена.
Выставка Россия. Тамбовская область. День региона
Егоров: производство кино станет точкой роста для Тамбовской области
16:00
Глава региона со своей стороны выразил надежду, что совместная работа позволит в полной мере раскрыть потенциал воздушной гавани и сделать ее одним из важнейших авиационных узлов в Черноземье.
"В реализации намеченных планов Федеральное агентство воздушного транспорта играет важную роль. Также плотно работаем с вашим подведомственным учреждением – Госкорпорацией по организации воздушного движения и его структурными подразделениями. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Росавиацию за содействие в ускорении решения этого вопроса и проведении летной проверки светосигнального оборудования", - подчеркнул Егоров.
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

Международная выставка-форум Россия

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

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Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

Свадьба в традициях донских казаков на Международной выставке-форуме Россия

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Конференция Agrocode conf Будущее есть!

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Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

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На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

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Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17
 
Тамбовская областьВыставка-форум "Россия"Тамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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