Аэропорт Тамбова модернизируют при поддержке Росавиации

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Перспективы развития авиационного сообщения в Тамбовской области обсудили во время рабочей встречи глава региона Максим Егоров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров.Встреча состоялась во время проведения Дня Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия". Аэропорт Тамбова на сегодня - единственный в Центральном Черноземье, который отправляет и принимает регулярные рейсы после начала СВО. Самолеты летают в Москву и Санкт-Петербург. За 11 месяцев пассажиропоток вырос на 20%. За год пассажиропоток составит около 31 тысячи человек.Глава Тамбовской области сообщил, что региональные власти работают над расширением географии полетов. В списке перспективных рейсов Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань, города Урала. Для реализации намеченных планов необходима дальнейшая модернизация аэропортовой инфраструктуры.Как сообщил Егоров, в прошлом году на ремонт взлетно-посадочной полосы из областного бюджета было выделено более 560 миллионов рублей. Однако для полноценной эксплуатации более вместительных самолётов необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу на 300-400 метров. В следующем году начнется разработка проекта её реконструкции.Кроме того, Росавиация 1 ноября выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования, которое позволит аэропорту "Тамбов" принимать самолеты в темное время суток. В настоящее время идет процесс оформления разрешения на работу аэропорта в темное время суток.Глава Росавиации отметил заинтересованность правительства Тамбовской области в развитии авиасообщения и подтвердил, что совместная работа в этом направлении будет продолжена.Глава региона со своей стороны выразил надежду, что совместная работа позволит в полной мере раскрыть потенциал воздушной гавани и сделать ее одним из важнейших авиационных узлов в Черноземье."В реализации намеченных планов Федеральное агентство воздушного транспорта играет важную роль. Также плотно работаем с вашим подведомственным учреждением – Госкорпорацией по организации воздушного движения и его структурными подразделениями. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Росавиацию за содействие в ускорении решения этого вопроса и проведении летной проверки светосигнального оборудования", - подчеркнул Егоров.
Выставка "Россия". Тамбовская область. День региона
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Перспективы развития авиационного сообщения в Тамбовской области обсудили во время рабочей встречи глава региона Максим Егоров и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров.
Встреча состоялась во время проведения Дня Тамбовской области на международной выставке-форуме "Россия". Аэропорт Тамбова на сегодня - единственный в Центральном Черноземье, который отправляет и принимает регулярные рейсы после начала СВО. Самолеты летают в Москву и Санкт-Петербург. За 11 месяцев пассажиропоток вырос на 20%. За год пассажиропоток составит около 31 тысячи человек.
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Глава Тамбовской области сообщил, что региональные власти работают над расширением географии полетов. В списке перспективных рейсов Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Казань, города Урала. Для реализации намеченных планов необходима дальнейшая модернизация аэропортовой инфраструктуры.
Как сообщил Егоров, в прошлом году на ремонт взлетно-посадочной полосы из областного бюджета было выделено более 560 миллионов рублей. Однако для полноценной эксплуатации более вместительных самолётов необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу на 300-400 метров. В следующем году начнется разработка проекта её реконструкции.
Кроме того, Росавиация 1 ноября выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового светосигнального оборудования, которое позволит аэропорту "Тамбов" принимать самолеты в темное время суток. В настоящее время идет процесс оформления разрешения на работу аэропорта в темное время суток.
Глава Росавиации отметил заинтересованность правительства Тамбовской области в развитии авиасообщения и подтвердил, что совместная работа в этом направлении будет продолжена.
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Глава региона со своей стороны выразил надежду, что совместная работа позволит в полной мере раскрыть потенциал воздушной гавани и сделать ее одним из важнейших авиационных узлов в Черноземье.
"В реализации намеченных планов Федеральное агентство воздушного транспорта играет важную роль. Также плотно работаем с вашим подведомственным учреждением – Госкорпорацией по организации воздушного движения и его структурными подразделениями. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Росавиацию за содействие в ускорении решения этого вопроса и проведении летной проверки светосигнального оборудования", - подчеркнул Егоров.
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